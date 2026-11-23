Ucraina, attacco alle navi russe in Libia: la guerra arriva vicino all'Italia Sette droni contro la flotta di Mosca a Bengasi. Affondata una corvetta, colpito un cargo militare

La guerra tra Russia e Ucraina ha raggiunto il cuore del Mediterraneo, a poche centinaia di chilometri dalle coste italiane. Non si tratta più soltanto di operazioni clandestine o sospetti attacchi contro mercantili. Questa volta Kiev ha colpito direttamente una nave da guerra russa nel porto libico di Bengasi, affondando una corvetta e danneggiando un cargo impiegato, secondo le autorità ucraine, nel trasporto di armamenti. Un'operazione che cambia la dimensione geografica del conflitto e apre interrogativi delicatissimi sulla sicurezza dell'Europa meridionale, sui rapporti tra Mosca e le milizie libiche e sull'eventuale conoscenza dell'attacco da parte dei governi occidentali.

L'azione è stata rivendicata lunedì 23 novembre dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha confermato l'impiego di sette droni navali di produzione nazionale. Secondo Kiev, l'attacco ha provocato l'affondamento della corvetta russa Merkury, la distruzione di un elicottero militare Ka-27 e il danneggiamento della nave cargo MV Angara, utilizzata dalla Russia per trasportare materiale bellico.

Le immagini satellitari mostrano la corvetta capovolta nelle acque del porto di Bengasi. È la conferma visiva di un attacco che porta la guerra russo-ucraina in uno scenario finora considerato soprattutto un terreno di confronto indiretto tra potenze.

L'assalto a Bengasi e la rivendicazione di Zelensky

L'operazione si è sviluppata tra sabato 21 e domenica 22 novembre, quando mezzi navali senza equipaggio hanno raggiunto le infrastrutture portuali della Cirenaica, la regione orientale della Libia.

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni droni sono stati intercettati dalle difese presenti nell'area, mentre altri hanno raggiunto i bersagli. La corvetta Merkury, appartenente alla classe Steregushchiy, è stata colpita mentre si trovava nella base navale di Bengasi.

Le esplosioni hanno provocato un incendio e il successivo affondamento dell'unità. Un secondo attacco ha interessato una nave mercantile collegata alle attività logistiche russe.

Zelensky ha definito l'operazione un successo delle forze armate e dei servizi di sicurezza ucraini, sottolineando l'efficacia dei droni navali sviluppati dall'industria militare nazionale.

La conferma di Kiev è arrivata dopo ore di incertezza, durante le quali le autorità della Libia orientale avevano denunciato l'attacco chiedendo chiarimenti e avviando accertamenti insieme ai rappresentanti russi.

Restano da verificare in modo indipendente il numero complessivo delle vittime, l'entità dei danni al cargo e alcuni dettagli sulle modalità dell'operazione.

I convogli segreti partiti da Kaliningrad

Per comprendere perché una nave militare russa si trovasse a Bengasi bisogna ricostruire quanto accaduto nelle settimane precedenti.

Dalla fine di ottobre, diversi mercantili russi sottoposti a sanzioni internazionali avevano lasciato il porto militare di Baltiysk, nell'exclave di Kaliningrad, per raggiungere il Mediterraneo attraverso il Baltico, il Mare del Nord, l'Atlantico e lo stretto di Gibilterra.

Le imbarcazioni identificate comprendono Anastasiya, Ascalon, Lady D e Lady R, alle quali si è aggiunta la Maia-1. Navi già associate, secondo analisti specializzati nella navigazione commerciale, al trasporto di materiale militare russo.

Il movimento era stato documentato attraverso immagini satellitari e sistemi di monitoraggio del traffico marittimo. Le osservazioni avevano mostrato operazioni di carico di mezzi militari nel porto di partenza.

Le navi hanno viaggiato in gruppi, accompagnate in diverse fasi da unità della marina russa. Tra quelle individuate figurano la corvetta Stoykiy e la nave ausiliaria Yelnya.

L'elemento più significativo riguarda proprio la consistenza del dispositivo militare. Non un singolo mercantile impegnato in una consegna occasionale, ma una sequenza di spedizioni protette da unità armate lungo una rotta di migliaia di chilometri.

La destinazione appariva coerente con i porti della Libia orientale, dove Mosca ha consolidato negli anni una presenza militare e logistica.

Perché Putin continua a inviare armi in Libia

La Libia rappresenta per Vladimir Putin molto più di un mercato per le forniture militari. È un punto strategico dal quale la Russia può proiettare la propria influenza verso il Mediterraneo e l'Africa subsahariana.

Dalla caduta di Muammar Gheddafi nel 2011, il Paese è rimasto diviso tra autorità rivali e diversi centri di potere militare.

Nella parte orientale domina il sistema costruito dal generale Khalifa Haftar, la cui famiglia esercita una forte influenza sulle strutture militari e sulle istituzioni della Cirenaica.

I porti di Tobruk e Bengasi rappresentano infrastrutture fondamentali per le attività logistiche russe. Attraverso questi scali Mosca può sostenere la propria presenza militare e alimentare collegamenti con altre aree del continente africano.

Il valore della Libia è anche energetico. Il Paese possiede enormi riserve di petrolio e gas, mentre il controllo territoriale esercitato dalle forze di Haftar conferisce alla sua leadership un peso determinante negli equilibri nazionali.

La presenza russa si inserisce quindi in una strategia che combina cooperazione militare, interessi economici e influenza geopolitica.

Per il Cremlino, mantenere un punto d'appoggio sulla costa meridionale del Mediterraneo significa disporre di uno strumento di pressione e di proiezione strategica in una regione essenziale anche per la sicurezza europea.

Il ruolo degli Haftar e gli interessi degli Stati Uniti

Un altro elemento rende il quadro particolarmente complesso: i rapporti che la famiglia Haftar intrattiene non soltanto con la Russia, ma anche con interlocutori americani.

La leadership della Libia orientale ha cercato nel tempo di mantenere relazioni con potenze diverse, evitando di dipendere esclusivamente da un singolo alleato internazionale.

L'amministrazione di Donald Trump ha coltivato contatti con gli ambienti legati a Haftar, mentre Mosca ha continuato a sostenere militarmente il sistema di potere della Cirenaica.

Questa sovrapposizione di interessi non dimostra l'esistenza di un accordo tra Washington e il Cremlino sulla Libia. Evidenzia però quanto la famiglia Haftar sia diventata un interlocutore che diversi attori internazionali ritengono necessario coinvolgere.

Per la Russia, l'intesa con Bengasi garantisce accesso e infrastrutture. Per gli Stati Uniti, mantenere canali di comunicazione con la Libia orientale può servire a tutelare interessi strategici e a limitare l'influenza di potenze rivali.

Il problema è che gli stessi territori stanno diventando teatro di operazioni militari legate direttamente alla guerra in Ucraina.

Droni ucraini partiti dalla Libia occidentale

Tra gli aspetti più delicati dell'attacco emerge la possibile presenza operativa ucraina nella parte occidentale della Libia.

Secondo funzionari militari libici citati dall'Associated Press, alcuni droni impiegati contro la corvetta russa sarebbero stati lanciati da una base utilizzata da personale ucraino nell'area controllata dalle autorità di Tripoli.

Le informazioni raccolte indicano la presenza di specialisti ucraini in strutture militari della Libia occidentale, in particolare nell'area di Misurata, ma anche nei dintorni della capitale e di Zawiya.

Si tratta di ricostruzioni attribuite a fonti libiche, non ancora confermate pubblicamente in ogni dettaglio dalle autorità ucraine.

Se il quadro operativo venisse confermato, significherebbe che Kiev dispone di una capacità di azione nel Mediterraneo centrale sufficientemente organizzata da colpire unità militari russe all'interno di un porto straniero.

L'Ucraina avrebbe quindi esteso al Mediterraneo le tecniche di guerra navale già sperimentate con successo nel Mar Nero, dove l'impiego di droni di superficie ha costretto la marina russa a modificare profondamente le proprie strategie.

L'Italia e la domanda sul coinvolgimento europeo

È questo il punto politicamente più sensibile dell'intera vicenda.

L'attacco è avvenuto a meno di 750 chilometri dalle coste meridionali italiane, in un'area attraversata da traffici commerciali, collegamenti energetici e rotte marittime di interesse strategico per l'Europa.

L'Italia è direttamente interessata alla stabilità della Libia, sia per la sicurezza del Mediterraneo centrale sia per i rapporti energetici e per la gestione dei flussi migratori.

Rimane però senza risposta una domanda fondamentale: Kiev aveva informato preventivamente uno o più governi europei dell'operazione?

Al momento non sono emerse prove pubbliche che consentano di affermare che un Paese europeo abbia autorizzato, sostenuto o partecipato all'attacco.

Alcuni ambienti politici libici hanno avanzato l'ipotesi di un coinvolgimento occidentale, interpretando l'azione come un messaggio diretto a Mosca. È tuttavia una lettura politica, non un fatto dimostrato.

La capacità dell'Ucraina di organizzare operazioni militari complesse non implica automaticamente la partecipazione della Nato o di suoi singoli Stati membri.

Resta la questione delle conseguenze diplomatiche qualora emergesse che un'azione condotta in prossimità delle rotte strategiche europee sia stata pianificata senza alcuna comunicazione agli alleati.

Il precedente della nave colpita tra Malta e la Libia

L'attacco di Bengasi non rappresenta il primo episodio nel Mediterraneo attribuito alle capacità operative ucraine.

Nel marzo 2026 la gasiera russa Arctic Metagaz era stata colpita nelle acque tra Malta e la Libia. La Russia aveva accusato Kiev di avere utilizzato droni navali partiti dalle coste libiche.

Anche in quel caso l'operazione aveva sollevato interrogativi sulla sicurezza della navigazione commerciale e sulla progressiva estensione geografica del conflitto.

Nel maggio precedente, secondo la ricostruzione pubblicata dal Corriere della Sera, il ritrovamento di un drone navale ucraino nei pressi dell'isola greca di Leucade aveva provocato preoccupazione nelle autorità di Atene.

Sono episodi differenti, ma mostrano come il Mediterraneo non possa più essere considerato completamente estraneo alla guerra russo-ucraina.

La novità dell'operazione del 22 novembre consiste soprattutto nella rilevanza del bersaglio: una moderna unità militare russa colpita in una base navale della Libia.

La Nato di fronte a un nuovo fronte marittimo

L'affondamento della Merkury apre interrogativi che vanno oltre il danno militare inflitto a Mosca.

La Nato considera il Mediterraneo un'area strategica per la sicurezza dei propri membri. L'eventuale trasformazione dei porti libici in basi operative utilizzate da Russia e Ucraina per colpirsi reciprocamente rischia di aumentare le possibilità di incidenti e di coinvolgimenti indiretti.

Questo non significa che l'Alleanza atlantica sia entrata nel conflitto attraverso l'attacco di Bengasi. L'operazione è stata rivendicata dall'Ucraina, che non fa parte della Nato, e non vi sono elementi pubblici sufficienti per attribuire responsabilità operative all'organizzazione.

Il problema riguarda piuttosto la gestione delle conseguenze.

La presenza di navi militari russe, droni navali ucraini e infrastrutture portuali utilizzate per operazioni belliche in un'area frequentata da imbarcazioni commerciali e unità dei Paesi europei rende più complesso il quadro della sicurezza marittima.

La questione tocca direttamente Roma, Atene, Malta e gli altri Paesi rivieraschi, chiamati a confrontarsi con una minaccia che non riguarda soltanto la guerra in Ucraina, ma la stabilità dell'intero bacino mediterraneo.

Il rischio di trasformare la Libia in un campo di battaglia

Le autorità della Libia orientale hanno condannato l'attacco, ribadendo che il Paese non partecipa alla guerra tra Russia e Ucraina e che i propri porti non devono essere trasformati in luoghi di regolamento dei conti tra potenze straniere.

Anche il governo di Tripoli ha espresso preoccupazione per il rischio di trascinare le infrastrutture libiche in conflitti esterni.

La Missione delle Nazioni Unite in Libia ha chiesto chiarimenti e accertamenti sull'accaduto.

È una preoccupazione che riguarda soprattutto la popolazione civile di un Paese già segnato da anni di divisioni, scontri armati e instabilità istituzionale.

L'utilizzo delle infrastrutture libiche per sostenere attività militari straniere rischia infatti di aggiungere nuove tensioni agli equilibri tra le autorità rivali.

Da una parte la Russia rafforza il rapporto con la Cirenaica e con la famiglia Haftar. Dall'altra emergono informazioni sulla presenza di specialisti ucraini nelle aree occidentali del Paese.

In mezzo rimane una Libia la cui sovranità continua a essere condizionata dall'influenza di attori esterni.

La posta in gioco è più grande della Libia

L'operazione di Bengasi mostra quanto il conflitto tra Mosca e Kiev stia assumendo una dimensione globale.

La Russia utilizza collegamenti marittimi e basi estere per sostenere la propria influenza militare, mentre l'Ucraina cerca di colpire queste infrastrutture anche lontano dal territorio nazionale.

La Libia diventa così il punto d'incontro tra tre questioni decisive: la guerra russo-ucraina, il controllo degli equilibri africani e la sicurezza del Mediterraneo.

Non è ancora possibile stabilire se l'attacco del 22 novembre segni l'inizio di una campagna sistematica di Kiev contro le unità russe presenti nei porti africani. La dimensione dell'operazione, tuttavia, indica che questa possibilità deve essere considerata.

Per Vladimir Putin, perdere una corvetta a Bengasi significa vedere esposta la vulnerabilità di una rete logistica considerata essenziale per le ambizioni russe in Africa.

Per Volodymyr Zelensky, colpire una nave da guerra e un cargo militare così lontano dal fronte ucraino dimostra la capacità di raggiungere infrastrutture che contribuiscono alla proiezione militare di Mosca.