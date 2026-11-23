Trump cerca Kim Jong-un, ma trova il silenzio: telefonate e lettere respinte Il leader nordcoreano ignora i tentativi della Casa Bianca. Sullo sfondo la corsa alle armi nucleari

Una telefonata che non riceve risposta, una lettera consegnata attraverso i canali diplomatici e gettata via senza neppure essere aperta. E poi un incontro preparato per mesi, sfumato davanti a condizioni giudicate inaccettabili. Il tentativo di Donald Trump di riallacciare i rapporti personali con Kim Jong-un si è trasformato in una sequenza di rifiuti che racconta quanto siano cambiati gli equilibri tra Stati Uniti e Corea del Nord.

A ricostruire i retroscena è il Wall Street Journal, che ha raccolto testimonianze di persone a conoscenza dei contatti diplomatici. Secondo il quotidiano americano, la Casa Bianca avrebbe cercato ripetutamente di raggiungere il leader nordcoreano sin dal ritorno di Trump alla presidenza, nel gennaio 2025. Gli sforzi non avrebbero prodotto alcun risultato concreto.

La vicenda presenta anche un aspetto paradossale. Durante il primo mandato, Trump aveva costruito una parte significativa della propria diplomazia asiatica proprio sul rapporto diretto con Kim, alternando minacce durissime a incontri senza precedenti. Oggi, invece, è il presidente americano a cercare insistentemente un nuovo colloquio, mentre il leader di Pyongyang sembra non avere alcuna fretta di rispondere.

Le telefonate rimaste senza risposta

I primi tentativi risalirebbero al 2025, quando l'amministrazione americana avrebbe utilizzato linee telefoniche e canali di comunicazione già esistenti per raggiungere la leadership nordcoreana.

Le chiamate, secondo la ricostruzione giornalistica, sarebbero rimaste senza risposta. Nessun contatto diretto, nessuna disponibilità a organizzare un confronto tra i due presidenti.

Per Trump, abituato a considerare i rapporti personali tra leader uno strumento essenziale della politica internazionale, il silenzio nordcoreano ha rappresentato un ostacolo difficile da superare.

Durante il suo primo mandato aveva più volte rivendicato la particolare relazione instaurata con Kim, arrivando a presentare lo scambio di lettere tra i due come la dimostrazione di una reciproca fiducia.

Quella stagione sembra ormai lontana. Il leader nordcoreano non ha mostrato la stessa disponibilità a riprendere il dialogo e ha continuato a rafforzare le proprie capacità militari.

La lettera gettata via davanti ai diplomatici americani

Dopo i tentativi telefonici, Trump avrebbe scelto una strada più personale: scrivere direttamente a Kim Jong-un.

La Casa Bianca avrebbe cercato di far arrivare il messaggio al destinatario attraverso la rappresentanza diplomatica nordcoreana presso le Nazioni Unite, a New York.

Secondo il Wall Street Journal, una delegazione incaricata di consegnare la missiva si sarebbe rivolta a un diplomatico di Pyongyang a Manhattan. Il funzionario nordcoreano avrebbe inizialmente ricevuto la lettera, senza però procedere alla sua consegna al leader.

Il gesto più significativo sarebbe avvenuto successivamente, durante un incontro alle Nazioni Unite. Il diplomatico avrebbe gettato la busta ancora chiusa davanti a un rappresentante americano.

Un episodio riferito da fonti a conoscenza dei fatti, sul quale non risulta una conferma pubblica dettagliata delle due amministrazioni. Se ricostruito correttamente, rappresenterebbe un rifiuto particolarmente netto di qualsiasi iniziativa diplomatica condotta attraverso il rapporto personale tra i due leader.

Il vertice mancato durante il viaggio in Asia

L'ultimo tentativo sarebbe stato compiuto in occasione del viaggio asiatico di Trump nel novembre 2026.

L'amministrazione americana avrebbe lavorato fino agli ultimi momenti per organizzare un nuovo incontro con Kim Jong-un, cercando di riprodurre almeno in parte la diplomazia dei vertici che aveva caratterizzato il primo mandato presidenziale.

I contatti non avrebbero però superato le condizioni poste dalla Corea del Nord.

Secondo le ricostruzioni pubblicate dai media americani e sudcoreani, Pyongyang avrebbe avanzato richieste che Washington non era disposta ad accettare. Il nodo principale riguarderebbe il riconoscimento della realtà nucleare nordcoreana e l'abbandono della denuclearizzazione come obiettivo preliminare del dialogo.

La Casa Bianca avrebbe anche valutato formule diplomatiche alternative, compresa una dichiarazione sulla fine della guerra di Corea, conclusasi nel 1953 con un armistizio e mai formalmente chiusa da un trattato di pace.

Tra le ipotesi esaminate sarebbe figurato un documento che, pur senza riconoscere ufficialmente la Corea del Nord come potenza nucleare, evitasse di chiedere esplicitamente lo smantellamento del suo programma atomico.

Nessuna di queste possibilità avrebbe consentito di raggiungere un'intesa sufficiente a organizzare il vertice.

Perché Kim Jong-un non vuole più inseguire Trump

Dietro il rifiuto nordcoreano non sembra esserci soltanto una questione di rapporti personali. A essere cambiato è soprattutto il contesto strategico.

Nel 2018, quando Trump e Kim Jong-un si incontrarono per la prima volta a Singapore, la Corea del Nord era impegnata a ottenere legittimazione internazionale e alleggerimento delle sanzioni economiche.

Il vertice rappresentò un evento storico: per la prima volta un presidente americano in carica incontrava il leader nordcoreano. Seguì un secondo appuntamento ad Hanoi, nel febbraio 2019, conclusosi senza accordo, e un breve incontro nella zona demilitarizzata tra le due Coree, nel giugno dello stesso anno.

Da allora, però, il processo diplomatico si è sostanzialmente arrestato.

Kim ha continuato a sviluppare il programma nucleare e missilistico, consolidando al tempo stesso i rapporti con Russia e Cina. Il riavvicinamento a Mosca, in particolare, ha offerto a Pyongyang nuove opportunità di cooperazione politica e militare.

Il risultato è una posizione negoziale profondamente diversa da quella del passato. La leadership nordcoreana sembra considerare il proprio arsenale atomico un elemento irrinunciabile della sicurezza nazionale e non più una risorsa da negoziare in cambio di concessioni economiche.

Il silenzio nei confronti di Trump si inserisce in questa strategia, anche se le intenzioni precise di Kim non possono essere stabilite sulla base dei soli contatti falliti.

L'arsenale nucleare cresce mentre la diplomazia si ferma

La questione più preoccupante per gli equilibri internazionali riguarda il progressivo rafforzamento delle capacità nucleari della Corea del Nord.

Secondo le stime degli esperti citate nelle ricostruzioni americane, Pyongyang disporrebbe ormai di materiale e capacità sufficienti per un arsenale stimato intorno alle 60 testate nucleari. Si tratta di valutazioni basate su informazioni indirette, poiché il regime non fornisce dati verificabili sul numero effettivo delle proprie armi.

Negli ultimi anni la Corea del Nord ha continuato a investire nello sviluppo di missili balistici, compresi sistemi potenzialmente capaci di raggiungere il territorio continentale degli Stati Uniti.

Il rafforzamento militare modifica anche il significato di un eventuale nuovo negoziato. Se nel 2018 Washington puntava a ottenere lo smantellamento del programma nucleare nordcoreano, oggi l'obiettivo appare molto più difficile da raggiungere.

Per Kim Jong-un, il possesso delle armi atomiche rappresenta una garanzia contro eventuali tentativi di rovesciare il regime. Per gli Stati Uniti e i loro alleati, invece, la crescita dell'arsenale costituisce una minaccia diretta alla sicurezza regionale e internazionale.

La distanza tra le due posizioni resta il principale ostacolo alla ripresa del dialogo.

Il ruolo di Russia e Cina nel nuovo equilibrio asiatico

Un altro elemento decisivo è rappresentato dai rapporti che la Corea del Nord ha rafforzato con Mosca e Pechino.

La cooperazione con la Russia, intensificata durante la guerra in Ucraina, ha permesso a Pyongyang di uscire almeno in parte dall'isolamento diplomatico che aveva caratterizzato gli anni precedenti.

Il rapporto con la Cina continua invece a essere essenziale dal punto di vista economico e strategico. Pechino considera la stabilità della penisola coreana un interesse prioritario e mantiene una posizione centrale negli equilibri regionali.

In questo scenario, Kim Jong-un potrebbe ritenere meno urgente un riavvicinamento agli Stati Uniti rispetto al passato.

La disponibilità di interlocutori internazionali alternativi riduce infatti la pressione a negoziare direttamente con Washington, soprattutto se l'eventuale ripresa dei colloqui dovesse comportare nuove richieste sul programma nucleare.

Non significa necessariamente che Pyongyang abbia chiuso definitivamente ogni possibilità di dialogo. Significa, piuttosto, che le condizioni considerate accettabili dalla leadership nordcoreana appaiono oggi molto distanti da quelle degli Stati Uniti.

La sfida diplomatica che resta aperta

I rifiuti ricevuti da Trump rappresentano un cambiamento evidente rispetto alla stagione degli incontri del 2018 e del 2019.

Allora il presidente americano aveva puntato sulla possibilità di superare decenni di ostilità attraverso il rapporto personale con il leader nordcoreano. Oggi quella stessa strategia incontra un interlocutore che non sembra interessato a ripercorrere il passato.