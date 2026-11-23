Manchester, sostanza misteriosa al concerto rap: 12mila evacuati Paura alla Co-op Live durante lo show di Don Toliver. Oltre 50 spettatori soccorsi, uno in ospedale

Oltre dodicimila persone evacuate, più di cinquanta spettatori soccorsi e un paziente trasferito in ospedale. Una serata di musica si è trasformata in un'emergenza alla Co-op Live Arena di Manchester, nel Regno Unito, dove una sostanza ancora sconosciuta sarebbe stata rilasciata tra il pubblico durante il concerto del rapper americano Don Toliver. L'incidente si è verificato nella tarda serata di domenica 22 novembre, provocando l'intervento massiccio della polizia, dei vigili del fuoco e dei servizi sanitari.

Le autorità hanno dichiarato una situazione di grave emergenza, attivando un dispositivo straordinario per gestire l'evacuazione e assistere le persone che manifestavano sintomi di malessere. Inizialmente gli investigatori avevano ipotizzato la presenza di gas lacrimogeno, ma nelle comunicazioni successive la sostanza è stata indicata come non ancora identificata.

Il concerto interrotto e la fuga dall'arena

L'allarme è scattato poco dopo le 22, mentre il concerto di Don Toliver si avvicinava alla conclusione. Alcuni spettatori hanno cominciato ad accusare bruciore agli occhi, tosse e difficoltà respiratorie, facendo temere la diffusione di una sostanza irritante all'interno dell'impianto.

La situazione ha richiesto un intervento immediato. La Greater Manchester Police, la polizia dell'area metropolitana, ha disposto l'evacuazione precauzionale dell'arena e dichiarato un major incident, una procedura britannica che permette di coordinare rapidamente le risorse delle diverse strutture di emergenza.

Nel giro di poco tempo, oltre 12mila persone sono state accompagnate all'esterno della struttura. Sui social network sono comparsi video nei quali si vedono spettatori tossire, coprirsi il naso e la bocca e dirigersi verso le uscite.

La Co-op Live, inaugurata nel 2024, è una delle più grandi arene al coperto del Regno Unito e può ospitare fino a circa 23.500 spettatori. Al momento dell'incidente erano presenti oltre dodicimila persone.

Più di cinquanta persone soccorse, un ricovero

Il bilancio sanitario è stato comunicato dal North West Ambulance Service, il servizio di emergenza territoriale dell'Inghilterra nordoccidentale.

Oltre cinquanta persone sono state valutate dai sanitari presenti sul posto. Alcune lamentavano irritazioni oculari e sintomi respiratori, compatibili con l'esposizione a una sostanza irritante dispersa nell'aria.

Un paziente è stato trasferito al Manchester Royal Infirmary per ulteriori accertamenti. Secondo le prime comunicazioni ufficiali, non sono state segnalate lesioni gravi.

I soccorritori hanno mobilitato anche una squadra specializzata nella gestione delle emergenze in ambienti potenzialmente contaminati, la Hazardous Area Response Team. Sono state inoltre avviate procedure precauzionali di decontaminazione, per ridurre eventuali rischi legati al contatto con la sostanza.

Il servizio sanitario ha invitato tutti gli spettatori che, dopo aver lasciato l'arena, dovessero manifestare disturbi o sintomi persistenti a rivolgersi a un medico.

Il mistero della sostanza dispersa tra il pubblico

Uno degli aspetti più delicati riguarda la natura della sostanza che avrebbe provocato i malori.

Nelle prime informazioni diffuse dalla Greater Manchester Police si parlava di un agente ritenuto compatibile con il gas lacrimogeno. Successivamente, tuttavia, gli investigatori hanno preferito utilizzare la definizione di «sostanza sconosciuta», precisando che erano necessari ulteriori accertamenti.

Il gas lacrimogeno può provocare irritazione intensa agli occhi, lacrimazione, tosse e difficoltà respiratorie, soprattutto negli ambienti chiusi o affollati. Tuttavia, la presenza di sintomi simili non permette da sola di identificare la sostanza coinvolta.

Resta inoltre da chiarire come sia stata introdotta nell'arena, chi possa averla rilasciata e se si sia trattato di un gesto intenzionale.

Le autorità non hanno comunicato, nelle prime ore successive all'episodio, l'identificazione di eventuali responsabili. La ricostruzione della dinamica e gli accertamenti sulla composizione della sostanza rappresentano quindi i principali obiettivi delle indagini.

La polizia: «La priorità era mettere tutti in sicurezza»

A spiegare la portata dell'intervento è stata Steph Parker, vicecapo della Greater Manchester Police, che ha confermato l'evacuazione di oltre dodicimila spettatori.

L'alto funzionario ha sottolineato che l'obiettivo principale delle forze dell'ordine era garantire la sicurezza delle persone presenti al concerto, evitando ulteriori conseguenze durante l'uscita dall'impianto.

La dichiarazione dello stato di grave emergenza ha consentito di attivare un coordinamento immediato tra polizia, ambulanze e altri servizi coinvolti.

Parker ha inoltre ringraziato il pubblico per la collaborazione durante le operazioni, riconoscendo la preoccupazione provocata dall'incidente, soprattutto tra i familiari degli spettatori.

Le indagini dovranno ora determinare l'esatta natura della sostanza e ricostruire le circostanze che hanno determinato l'emergenza.

Don Toliver e il tour europeo interrotto dall'emergenza

Il concerto faceva parte del tour del rapper statunitense Don Toliver, nome d'arte di Caleb Zackery Toliver, artista originario di Houston, in Texas, noto per la fusione tra hip hop, trap e sonorità melodiche.

Il musicista si trovava a Manchester nell'ambito della tournée Nitrous, che prevede anche altre date nel Regno Unito.

L'incidente è avvenuto verso la conclusione dello spettacolo, quando migliaia di fan erano ancora all'interno dell'arena. L'improvvisa evacuazione ha trasformato gli ultimi minuti della serata in un'operazione di sicurezza su larga scala.

Secondo il calendario della tournée, il rapper ha in programma un'esibizione alla O2 Arena di Londra lunedì 23 novembre e un'altra alla OVO Arena Wembley il giorno successivo. Eventuali decisioni sull'organizzazione dei prossimi appuntamenti dipenderanno dalle comunicazioni degli organizzatori.

Manchester e il tema della sicurezza nei grandi concerti

L'episodio riporta l'attenzione sulle procedure di sicurezza previste per gli eventi musicali che richiamano migliaia di persone.

A Manchester, il tema assume un significato particolarmente sensibile anche per la memoria dell'attentato terroristico del 22 maggio 2017 alla Manchester Arena, quando un attentatore suicida uccise 22 persone al termine di un concerto di Ariana Grande.

I due episodi hanno caratteristiche completamente diverse e, allo stato attuale, non esistono elementi che permettano di collegarli. Il precedente del 2017 resta però una ferita profonda nella storia della città e ha contribuito ad accrescere l'attenzione pubblica verso la gestione delle emergenze nei grandi spazi destinati agli spettacoli.

La Co-op Live è una struttura distinta dalla Manchester Arena e rappresenta uno dei principali poli musicali britannici. L'episodio del 22 novembre solleva interrogativi sulle modalità di accesso, sui controlli e sulla capacità di individuare rapidamente eventuali materiali pericolosi introdotti tra il pubblico.

Indagini aperte e accertamenti sulla sostanza

Nelle prime ore di lunedì 23 novembre, il quadro dell'emergenza appare più chiaro sul piano sanitario, ma rimangono diversi interrogativi sulle cause.

Le autorità hanno confermato che tutti gli spettatori sono stati evacuati in sicurezza e che oltre cinquanta persone hanno ricevuto assistenza medica. Il trasferimento di un paziente in ospedale è stato disposto per ulteriori valutazioni.

Non è invece ancora stata stabilita ufficialmente la natura della sostanza dispersa tra il pubblico. L'ipotesi iniziale del gas lacrimogeno rimane quindi da verificare.

La polizia britannica prosegue gli accertamenti per capire che cosa sia accaduto all'interno dell'arena e individuare eventuali responsabilità.