Russia, satellite con testata nucleare: allarme per il mondo L'intelligence della Nato teme un lancio entro dicembre. Mosca respinge le accuse occidentali

La minaccia di un'esplosione nucleare nello spazio non appartiene più soltanto agli scenari teorici elaborati dagli esperti militari. Secondo le valutazioni raccolte dai servizi segreti occidentali, la Russia starebbe preparando il lancio di un satellite equipaggiato con una testata atomica, potenzialmente in grado di mettere fuori uso una parte significativa delle infrastrutture spaziali da cui dipendono le comunicazioni e numerose attività quotidiane sulla Terra.

L'allarme emerge da un'inchiesta delle emittenti pubbliche tedesche Ndr e Wdr, realizzata insieme alla Süddeutsche Zeitung, sulla base di informazioni condivise tra le intelligence di alcuni Paesi della Nato. Tra gli organismi coinvolti figurano il servizio segreto federale tedesco Bnd e la Bundeswehr, le forze armate della Germania. Il lancio potrebbe avvenire entro la fine del 2026, con una finestra temporale particolarmente delicata già nel mese di dicembre.

Si tratta di una valutazione di intelligence e non di un lancio confermato. Mosca ha respinto le accuse, sostenendo che le proprie attività spaziali rispettano gli obblighi internazionali e perseguono finalità pacifiche.

Il satellite Sputnik-S pronto per una missione segreta

Il dispositivo al centro delle preoccupazioni occidentali sarebbe stato identificato con il nome di Sputnik-S. Secondo la ricostruzione dei media tedeschi, il satellite sarebbe stato costruito diversi anni fa e custodito in una struttura nell'area di Mosca, in attesa di un eventuale impiego operativo.

Le segnalazioni trasmesse all'inizio di novembre ai servizi di sicurezza di alcuni Paesi dell'Alleanza Atlantica avrebbero indicato la possibilità di un lancio entro sessanta giorni. Il comando spaziale della Bundeswehr considera dicembre una possibile finestra per la missione.

Una volta raggiunta l'orbita terrestre, il sistema potrebbe diventare operativo in tempi molto brevi. Secondo gli analisti occidentali, la sua funzione non sarebbe quella di colpire direttamente una città o un obiettivo terrestre, ma di compromettere i satelliti avversari attraverso gli effetti di una detonazione nucleare nello spazio.

La vicenda avrebbe già raggiunto i vertici del governo tedesco. Tra le autorità informate figurerebbe il ministro della Difesa Boris Pistorius, mentre il ministero ha evitato di commentare nel dettaglio le informazioni riservate.

Un'esplosione atomica capace di paralizzare le comunicazioni

Le conseguenze di un'eventuale detonazione nucleare in orbita potrebbero essere molto estese. Nello spazio, infatti, un'esplosione atomica non produce gli stessi effetti di un ordigno utilizzato sulla superficie terrestre. Il pericolo principale per le infrastrutture satellitari deriverebbe dalle radiazioni, dall'impulso elettromagnetico e dal possibile danneggiamento dei sistemi elettronici.

Secondo il comandante dello United States Space Command, il generale Stephen Whiting, un attacco di questo tipo potrebbe provocare la perdita di circa un terzo dei satelliti presenti nell'orbita terrestre bassa nelle prime ore o nei primi giorni. Nei mesi successivi, gli effetti delle radiazioni potrebbero compromettere progressivamente anche altri dispositivi.

Uno scenario che avrebbe conseguenze ben oltre il settore militare. La navigazione satellitare è utilizzata dagli automobilisti, dagli aerei, dalle navi e dai servizi di emergenza. Le reti di telecomunicazione, i sistemi bancari, la distribuzione dell'energia e numerose infrastrutture tecnologiche dipendono, direttamente o indirettamente, dai segnali provenienti dallo spazio.

Un'interruzione su vasta scala potrebbe quindi determinare difficoltà nelle comunicazioni, disservizi nei trasporti e problemi per le reti elettriche e finanziarie. L'entità effettiva dei danni dipenderebbe comunque dalla potenza dell'ordigno, dalla quota della detonazione e dalle caratteristiche dei satelliti coinvolti.

La Nato teme un attacco alle infrastrutture occidentali

La questione assume un significato particolarmente delicato sul piano militare. Le forze armate occidentali utilizzano quotidianamente satelliti per raccogliere informazioni, coordinare operazioni, comunicare con i reparti e guidare sistemi d'arma di precisione.

Un attacco contro queste infrastrutture potrebbe ridurre sensibilmente le capacità operative della Nato, soprattutto nelle prime fasi di un eventuale conflitto.

Il generale tedesco Armin Fleischmann, esponente del comando per lo spazio cibernetico e informativo della Bundeswehr, ha richiamato l'attenzione sulle possibili conseguenze per la popolazione, comprese interruzioni dell'energia elettrica e gravi limitazioni alle comunicazioni e alla navigazione.

Tra le ipotesi esaminate dagli apparati militari tedeschi figura il rafforzamento delle capacità di difesa spaziale, con sistemi progettati per proteggere i satelliti e contrastare eventuali minacce in orbita.

La difficoltà principale consiste nel fatto che, una volta dispiegata un'arma nucleare nello spazio, impedirne l'utilizzo potrebbe diventare estremamente complesso. La Defense Intelligence Agency statunitense ha già segnalato la scarsità di contromisure efficaci contro una minaccia di questo genere.

Il precedente del 1962 e il satellite russo Kosmos-2553

La possibilità di un'esplosione atomica nello spazio non è del tutto nuova. Nel luglio 1962 gli Stati Uniti condussero il test nucleare Starfish Prime, facendo detonare un ordigno a circa 400 chilometri di altezza sopra l'oceano Pacifico.

L'esperimento provocò effetti elettromagnetici rilevati anche alle Hawaii, dove si verificarono interruzioni dell'illuminazione stradale e malfunzionamenti di alcune apparecchiature elettroniche. Le radiazioni danneggiarono inoltre diversi satelliti.

La differenza rispetto a oggi è sostanziale. All'epoca le infrastrutture spaziali erano ancora limitate. Attualmente migliaia di satelliti garantiscono servizi essenziali per l'economia globale, la sicurezza e la vita civile.

I sospetti occidentali sulle attività russe si concentrano anche su Kosmos-2553, satellite lanciato nel febbraio 2022, poco prima dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina. Ufficialmente destinato a esperimenti scientifici sugli effetti delle radiazioni, secondo alcune valutazioni di intelligence potrebbe essere stato utilizzato per studiare il comportamento dei satelliti in condizioni simili a quelle generate da un'esplosione nucleare.

Questa interpretazione, tuttavia, resta contestata e non costituisce una prova pubblicamente verificata del programma attribuito a Mosca.

Il trattato internazionale e la risposta del Cremlino

L'eventuale collocazione di un ordigno nucleare in orbita rappresenterebbe una violazione del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, uno dei principali accordi internazionali che regolano l'utilizzo dello spazio.

Il trattato vieta agli Stati firmatari di collocare in orbita attorno alla Terra oggetti che trasportino armi nucleari o altre armi di distruzione di massa.

La Russia, che aderisce all'accordo, ha respinto le ricostruzioni dei media tedeschi. L'ambasciata russa in Germania ha definito infondate le accuse sulle attività spaziali di Mosca, sostenendo che facciano parte di una campagna propagandistica.