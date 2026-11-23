Nvidia, Jensen Huang torna al comando: Trump esulta, il titolo vola Svolta nel colosso dei chip: il consiglio di amministrazione reintegra il fondatore dopo 11 giorni

Undici giorni dopo le dimissioni che avevano terremotato il mondo della tecnologia, Jensen Huang torna alla guida di Nvidia. Il consiglio di amministrazione del colosso americano dei semiconduttori ha deciso all'unanimità di reintegrarlo nelle funzioni di presidente operativo e amministratore delegato, restituendogli anche un posto nel consiglio. Una svolta clamorosa, arrivata dopo giorni di pressioni politiche, inquietudini degli investitori e interrogativi sul futuro dell'azienda simbolo della rivoluzione dell'intelligenza artificiale.

A imprimere un'accelerazione alla vicenda è stato anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha sostenuto pubblicamente il ritorno del manager. La decisione ha provocato una forte reazione del mercato, con il titolo Nvidia protagonista di un'impennata nelle contrattazioni preliminari a Wall Street.

La vicenda supera i confini di una normale crisi aziendale. Al centro ci sono il controllo delle tecnologie più avanzate, i rapporti economici con la Cina e il peso crescente che i grandi protagonisti della Silicon Valley esercitano sugli equilibri politici internazionali.

Il ritorno dopo le dimissioni e lo scandalo

Il 12 novembre Nvidia aveva annunciato le dimissioni di Huang dalla carica di amministratore delegato, presidente operativo e componente del consiglio di amministrazione. Una decisione arrivata dopo la diffusione di notizie relative a relazioni extraconiugali del manager, tra cui quella con una donna d'affari cinese sospettata dalle autorità americane di avere collegamenti con attività di intelligence.

Un'ipotesi delicatissima, soprattutto considerando il ruolo strategico di Nvidia nello sviluppo dei semiconduttori utilizzati per l'intelligenza artificiale e le restrizioni statunitensi all'esportazione delle tecnologie avanzate.

Le accuse di possibili legami con lo spionaggio cinese non costituiscono, tuttavia, una responsabilità accertata del manager. Pechino ha respinto le contestazioni riguardanti la presunta attività di intelligence della donna.

Dopo le dimissioni, la guida provvisoria dell'azienda era stata affidata a Colette Kress, direttrice finanziaria del gruppo. La presidenza del consiglio di amministrazione era passata a Harvey Jones, chiamato a gestire una delle crisi più delicate nella storia della società.

Il 17 novembre lo stesso Jones aveva dichiarato che il consiglio non intendeva reintegrare Huang. Una posizione apparentemente definitiva, ribaltata nel giro di pochi giorni.

Trump interviene e cambia il clima politico

A rendere ancora più singolare il caso è stato l'intervento di Donald Trump. Il presidente americano ha espresso pubblicamente il proprio sostegno al ritorno di Huang, considerato una figura importante nella competizione tecnologica tra Washington e Pechino.

Trump ha accolto favorevolmente la decisione del consiglio di amministrazione, difendendo il ruolo del fondatore di Nvidia e sottolineando l'importanza della sua leadership per gli interessi americani.

La vicenda ha assunto un carattere politico perché Nvidia non è una semplice azienda tecnologica. I suoi processori sono alla base dei sistemi di intelligenza artificiale sviluppati dai principali gruppi mondiali e rappresentano una componente essenziale delle infrastrutture digitali più avanzate.

Controllare la diffusione di queste tecnologie significa incidere sulla competitività industriale, sulla ricerca scientifica e, in prospettiva, anche sulle capacità militari.

Secondo quanto comunicato dalla società, prima della decisione di reintegrare Huang il consiglio ha ricevuto indicazioni provenienti da alti livelli del governo statunitense. Un elemento che rende evidente quanto la questione abbia oltrepassato la dimensione privata e aziendale.

Il sostegno della Casa Bianca non cancella le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale, ma conferma quanto il destino del gruppo sia strettamente collegato alle priorità strategiche degli Stati Uniti.

Il mercato festeggia: Nvidia guadagna oltre il 27%

La reazione della Borsa è stata immediata. Nelle contrattazioni preliminari del 23 novembre, le azioni Nvidia hanno registrato rialzi superiori al 27%, arrivando in alcune rilevazioni a sfiorare il 30%. Un recupero che testimonia quanto il mercato consideri importante la presenza di Jensen Huang alla guida del gruppo.

Il ritorno del fondatore ha alimentato gli acquisti anche su altri titoli legati all'intelligenza artificiale, contribuendo al rialzo dei principali indici americani. La reazione degli investitori, tuttavia, non risolve le questioni che avevano provocato la crisi.

Nvidia ha istituito un comitato indipendente dedicato alla sicurezza nazionale e al controllo delle esportazioni, con il compito di rafforzare la supervisione sui rischi connessi alle attività internazionali della società. Restano inoltre aperte le verifiche delle autorità competenti.

La pressione degli investitori e il peso del fondatore

Un ruolo importante nella svolta è stato svolto anche dagli investitori. Dopo le dimissioni, diversi protagonisti della finanza e della tecnologia avevano sollecitato il consiglio di amministrazione a valutare il ritorno di Huang.

Fondatore di Nvidia nel 1993, il manager ha guidato la trasformazione dell'azienda da produttore di processori grafici per videogiochi a protagonista mondiale dell'intelligenza artificiale.