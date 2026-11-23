Dubai volta le spalle ai boss: le estradizioni diventano un'arma diplomatica Gli Emirati Arabi Uniti cambiano strategia: dalla protezione dei latitanti alla cooperazione interna

Per anni Dubai è stata considerata una delle destinazioni più sicure per i grandi protagonisti del narcotraffico internazionale. Grattacieli, ville milionarie, investimenti immobiliari e società finanziarie offrivano un ambiente nel quale uomini ricercati dalle magistrature europee potevano vivere lontano dai Paesi d'origine. Oggi quello scenario sta cambiando. Gli Emirati Arabi Uniti hanno intensificato le estradizioni e la collaborazione con le autorità straniere, trasformando la lotta alla criminalità organizzata in uno strumento di politica estera.

La svolta non nasce soltanto dalla volontà di contrastare le organizzazioni criminali. Dietro il nuovo atteggiamento di Abu Dhabi ci sono anche esigenze economiche, pressioni internazionali e l'ambizione di consolidare il ruolo degli Emirati come interlocutore affidabile delle grandi potenze occidentali.

La fine dell'impunità per i grandi latitanti

Il caso più significativo è quello di Daniel Kinahan, 49 anni, irlandese, considerato dagli investigatori uno dei principali esponenti del narcotraffico internazionale. Dopo aver trascorso circa un decennio negli Emirati, è stato arrestato a Dubai nell'aprile 2026 ed estradato in Irlanda il 9 agosto.

La consegna alle autorità di Dublino ha rappresentato un passaggio di grande rilevanza. Kinahan, che respinge le accuse a suo carico, deve rispondere davanti alla giustizia irlandese di contestazioni relative alla direzione di un'organizzazione criminale. Il suo nome compare da anni nelle indagini sulle reti internazionali del traffico di stupefacenti.

L'estradizione è stata possibile grazie all'accordo bilaterale sottoscritto nel 2024 tra Irlanda ed Emirati Arabi Uniti e alla successiva decisione della magistratura emiratina. Una procedura che dimostra come la collaborazione giudiziaria sia diventata parte integrante delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

Non si tratta di un episodio isolato. Già nel 2025 gli Emirati avevano consegnato all'Irlanda Sean McGovern, considerato dagli investigatori un esponente di primo piano della stessa organizzazione criminale. Le due operazioni hanno contribuito a modificare la percezione internazionale di Dubai, a lungo ritenuta un rifugio particolarmente difficile da raggiungere per le autorità giudiziarie straniere.

Il peso delle pressioni internazionali

Per comprendere il cambiamento bisogna tornare al 2022, quando il Gruppo di azione finanziaria internazionale, conosciuto come Gafi o Fatf, inserì gli Emirati Arabi Uniti nella lista grigia dei Paesi sottoposti a maggiore monitoraggio per le carenze nei sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Quella decisione rappresentò un problema reputazionale per una federazione che aveva costruito una parte fondamentale della propria fortuna sulla capacità di attirare capitali, imprese e investitori da ogni continente.

Nel febbraio 2024 gli Emirati sono usciti dalla lista grigia dopo aver introdotto misure considerate sufficienti dal Fatf per migliorare il sistema di prevenzione e contrasto ai flussi finanziari illeciti.

La pressione internazionale ha contribuito ad accelerare un processo già in corso. Le autorità emiratine hanno compreso che la reputazione finanziaria del Paese costituisce una risorsa strategica, soprattutto in una fase nella quale Dubai e Abu Dhabi cercano di consolidarsi come centri globali della finanza, della tecnologia e dei commerci.

In questa prospettiva, consegnare persone ricercate dalle autorità straniere significa anche dimostrare affidabilità politica e disponibilità alla cooperazione.

La camorra e i narcotrafficanti italiani a Dubai

Il cambiamento riguarda direttamente anche l'Italia. Per anni Dubai ha ospitato figure legate alla criminalità organizzata italiana, attratte dalle opportunità immobiliari e finanziarie e dalle difficoltà incontrate dalle autorità europee nell'ottenere arresti ed estradizioni.

Uno dei casi più conosciuti è quello di Raffaele Imperiale, narcotrafficante campano legato agli ambienti della camorra, arrestato a Dubai nell'agosto 2021 e successivamente consegnato alla giustizia italiana.

La sua vicenda ha mostrato quanto fossero estese le connessioni tra le organizzazioni criminali italiane e i grandi circuiti internazionali del traffico di cocaina.

Le indagini hanno documentato nel tempo la presenza negli Emirati di soggetti riconducibili anche alla 'ndrangheta, interessata soprattutto alla gestione dei traffici di droga, al reinvestimento dei profitti e alla costruzione di relazioni economiche internazionali.

La cooperazione con l'Italia ha registrato un ulteriore sviluppo nel febbraio 2026, con la nomina di Michele Fini quale primo magistrato italiano di collegamento negli Emirati Arabi Uniti. Un presidio istituzionale pensato per rendere più diretto il confronto tra le autorità giudiziarie dei due Paesi.

La questione resta particolarmente importante per la Campania, dove le organizzazioni camorristiche coinvolte nel narcotraffico internazionale hanno da tempo superato i confini tradizionali, sviluppando rapporti con intermediari e gruppi criminali attivi in diversi continenti.

Le estradizioni come strumento di politica estera

La nuova strategia degli Emirati presenta anche una dimensione geopolitica. Abu Dhabi punta a rafforzare la propria autonomia diplomatica e a presentarsi come un interlocutore indispensabile per governi che, pur avendo interessi differenti in Medio Oriente, condividono la necessità di contrastare la criminalità transnazionale.

La consegna dei latitanti offre risultati immediatamente riconoscibili. Per i governi europei significa ottenere persone ricercate da anni. Per gli Emirati rappresenta l'occasione di consolidare relazioni istituzionali, negoziare accordi e accrescere il proprio prestigio internazionale.

Il rapporto tra giustizia e diplomazia diventa così sempre più stretto. La cooperazione giudiziaria non è necessariamente il risultato di uno scambio politico esplicito, ma può favorire un clima di fiducia utile anche in altri settori, dall'economia alla sicurezza.

Resta tuttavia aperta una questione fondamentale: quanto questa nuova disponibilità sia destinata a diventare una politica sistematica e quanto, invece, continui a dipendere dalle singole relazioni bilaterali.

Diversi osservatori hanno sottolineato negli ultimi anni che la collaborazione emiratina, pur essendo aumentata, non ha prodotto risultati uniformi per tutti i Paesi che chiedono la consegna di persone ricercate.

Il nuovo equilibrio tra affari, sicurezza e diplomazia

Il cambiamento di Dubai racconta una trasformazione più ampia. Gli Emirati Arabi Uniti non possono più permettersi che l'immagine di un grande centro finanziario internazionale venga associata stabilmente alla presenza di narcotrafficanti e organizzazioni criminali.

La crescita economica, la reputazione delle istituzioni e la capacità di attrarre investimenti dipendono anche dalla credibilità dei sistemi di controllo e dalla disponibilità a collaborare con le magistrature straniere.