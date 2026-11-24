Istanbul, rientra l'allarme leone: l'animale avvistato era un cane Mobilitate squadre di emergenza, droni termici e fototrappole per cercare il presunto felino

Un'intera notte di ricerche, droni dotati di telecamere termiche, fototrappole e accessi interdetti alla popolazione. Alla fine, quello che sembrava essere un leone in libertà alla periferia di Istanbul potrebbe essere stato semplicemente un cane.

L'Ufficio del governatore della città turca ha comunicato che non sono emerse prove concrete della presenza di un grosso felino nel distretto di Sariyer, nella parte settentrionale della metropoli. A ridimensionare l'allarme sono state nuove immagini dell'animale, ripreso da diverse angolazioni.

L'avvistamento e la paura dei residenti

L'allarme era scattato nella serata di domenica, quando era stata segnalata la presenza di una presunta leonessa in una zona boschiva nei pressi di alcuni impianti sportivi del quartiere di Uskumrukoy. Le immagini delle telecamere di sorveglianza avevano indotto le autorità a predisporre un imponente dispositivo di sicurezza, invitando i residenti alla prudenza e limitando l'accesso alle aree interessate dalle ricerche.

Era stata disposta anche la chiusura della foresta di Belgrado, una vasta area naturale che si estende per circa 54 chilometri quadrati.

Droni termici, esche e fototrappole

All'operazione hanno partecipato la gendarmeria, la Direzione generale per la conservazione della natura e dei parchi nazionali, l'Agenzia turca per la gestione delle emergenze e dei disastri e i servizi veterinari dei comuni di Istanbul e Sariyer. Le squadre hanno perlustrato il territorio, utilizzando droni con telecamere termiche, esche e fototrappole dotate di sensori di movimento.

Il sindaco di Sariyer, Mustafa Oktay Aksu, aveva riferito che le apparecchiature termiche non avevano rilevato tracce dell'animale nei cinque ettari inizialmente monitorati. Le operazioni erano state successivamente estese a cinque località distribuite in tre quartieri.

Il giallo risolto dalle nuove immagini

La svolta è arrivata nella giornata di lunedì, quando gli investigatori hanno ricevuto ulteriori filmati. Il confronto con le immagini iniziali ha permesso di escludere che l'animale appartenesse alla famiglia dei grandi felini. Tra le ipotesi più accreditate figura quella di un cane di grossa taglia, scambiato per una leonessa a causa della prospettiva e della qualità delle riprese. Le autorità non hanno tuttavia identificato ufficialmente la specie dell'animale.