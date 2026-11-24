Nvidia, Huang torna tra gli applausi: «Ho commesso errori terribili» Il fondatore reintegrato dopo undici giorni dalle dimissioni: il video diventa virale

Gli applausi, i cori dei dipendenti e l’abbraccio commosso di una collaboratrice. Così Jensen Huang è tornato nella sede di Nvidia, a Santa Clara, in California, dopo undici giorni di assenza e una crisi aziendale che ha scosso il mondo della tecnologia e della finanza internazionale.

Il fondatore del colosso dei semiconduttori, reintegrato nella carica di amministratore delegato con voto unanime del consiglio di amministrazione, ha incontrato i dipendenti lunedì 23 novembre, ammettendo le proprie responsabilità e ringraziando quanti hanno sostenuto il suo ritorno.

Le scuse e la promessa ai dipendenti

Prima una battuta sulla necessità di avere un nuovo computer, poi le scuse per quanto accaduto nelle ultime settimane. Huang ha riconosciuto di aver commesso errori terribili, manifestando il proprio rammarico per le conseguenze della vicenda sul personale.

Il manager ha ringraziato i collaboratori per la seconda opportunità ricevuta, impegnandosi a essere un amministratore delegato migliore.

L’abbraccio e il video virale

Centinaia di dipendenti si sono radunati nella sede dell’azienda per assistere al ritorno del fondatore. Molti hanno ripreso la scena con gli smartphone, mentre dalla folla si levavano ripetutamente cori con il nome del manager.

Il momento più significativo è stato quello dell’abbraccio di una donna, apparentemente una dipendente dell’azienda, che si è avvicinata a Huang durante il suo intervento. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social network.

Le dimissioni e il ritorno al vertice

Huang aveva lasciato la guida di Nvidia il 12 novembre, in seguito a una controversia riguardante la sua vita privata e i possibili risvolti per la sicurezza nazionale americana.

La direzione dell’azienda era stata affidata temporaneamente alla responsabile finanziaria Colette Kress, tornata adesso al suo precedente incarico.

Sul reintegro del fondatore è intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha rivendicato il proprio ruolo nelle interlocuzioni con il consiglio di amministrazione.

Nvidia vola a Wall Street

Il ritorno di Huang ha avuto ripercussioni immediate sui mercati finanziari. Nella seduta di lunedì le azioni Nvidia hanno guadagnato oltre il 31 per cento, recuperando circa 950 miliardi di dollari di capitalizzazione.

Il forte rialzo testimonia il peso che il fondatore continua ad avere nelle valutazioni degli investitori e nelle prospettive industriali di uno dei principali protagonisti della rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

Restano aperti gli interrogativi sulla sicurezza

Il reintegro non chiude tuttavia il caso. Il consiglio di amministrazione ha confermato che l’indagine interna indipendente proseguirà, mentre il Congresso degli Stati Uniti intende approfondire i possibili risvolti della vicenda sulla sicurezza nazionale.