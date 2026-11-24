Gaza, Pizzaballa: «Siamo al punto zero, serve una prospettiva politica» Al patriarca latino di Gerusalemme la Colomba d'oro internazionale per la pace

«Siamo ancora al punto zero». Nelle parole del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, c'è tutta la drammaticità di una situazione umanitaria che continua a gravare sulla popolazione palestinese, senza che si intraveda una concreta prospettiva di pacificazione. Il porporato ha ricevuto ieri, all'Università La Sapienza di Roma, la Colomba d'oro internazionale per la pace, riconoscimento assegnato dall'istituto di ricerche internazionali Archivio Disarmo, giunto alla sua 42esima edizione. A margine della cerimonia, il patriarca ha richiamato la comunità internazionale alle proprie responsabilità, sottolineando l'urgenza di un intervento che restituisca un futuro a israeliani e palestinesi.

Gaza, nessun luogo è davvero sicuro

«Non c'è nessuna zona del territorio che sia assolutamente sicura, che sia fuori pericolo», ha dichiarato Pizzaballa. La devastazione della Striscia continua a condizionare ogni aspetto della vita quotidiana. Mancano abitazioni, ospedali, scuole e servizi igienici adeguati. L'arrivo delle prime piogge ha ulteriormente aggravato le condizioni delle famiglie palestinesi. A preoccupare il patriarca sono anche le conseguenze ambientali delle distruzioni, destinate a protrarsi ben oltre la fine delle ostilità. Particolarmente significativa la richiesta che arriva dalle famiglie: nonostante la mancanza dei beni essenziali, molti genitori chiedono soprattutto che ai propri figli venga restituita la possibilità di studiare.

L'emergenza in Cisgiordania

Lo sguardo del cardinale si è rivolto anche alla Cisgiordania, dove le aggressioni di gruppi di coloni israeliani e il progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza alimentano nuove tensioni. Secondo Pizzaballa, il ripristino della legalità rappresenta una condizione indispensabile per interrompere la spirale delle violenze e avviare un percorso di ricostruzione della convivenza civile. Il patriarca guarda con attenzione alla formazione del nuovo governo israeliano, auspicando che alle dichiarazioni di disponibilità ad affrontare il problema seguano iniziative concrete.

Una prospettiva politica per israeliani e palestinesi

La ricostruzione materiale della Striscia, secondo il cardinale, non sarà sufficiente senza un progetto politico capace di offrire certezze alle popolazioni coinvolte. Interrogato sulla possibilità di arrivare alla soluzione dei due Stati, Pizzaballa ha manifestato cautela, ricordando tuttavia che israeliani e palestinesi continueranno a vivere nella stessa regione e dovranno necessariamente costruire una prospettiva per il futuro. Da qui l'appello alla comunità internazionale affinché superi la fase delle dichiarazioni e contribuisca a una ricostruzione che coinvolga anche il tessuto sociale e umano dei territori palestinesi.

Il ruolo della Chiesa e della società civile

Nonostante le difficoltà, la Chiesa continua a garantire assistenza alle comunità locali, indipendentemente dall'appartenenza religiosa. Nei giorni scorsi, intervistato dai media vaticani, Pizzaballa aveva annunciato l'apertura a Gaza di una scuola destinata a circa mille bambini. Un'iniziativa che rappresenta una risposta concreta al bisogno di istruzione manifestato dalle famiglie. Il patriarca ha inoltre sottolineato il valore delle organizzazioni della società civile, delle comunità religiose e dei volontari che continuano a operare nei territori interessati dal conflitto.

La Colomba d'oro per la pace

Il riconoscimento internazionale è stato conferito a Pizzaballa per il suo impegno nella promozione del dialogo, della solidarietà e della pace in Medio Oriente. Nel corso della cerimonia sono stati premiati anche il vignettista Mauro Biani, la giornalista di Rai News 24 Angela Caponnetto e Franco Vaccari, fondatore di Rondine Cittadella della Pace. Il patriarca ha voluto condividere idealmente il riconoscimento con quanti, in Terra Santa, continuano ad assistere le persone colpite dalla guerra, mantenendo aperti spazi di solidarietà e dialogo anche nelle situazioni più difficili.