Libia, colpita anche una nave iraniana: Bengasi crocevia delle guerre Dopo l'attacco alle due imbarcazioni russe emerge un nuovo elemento di tensione internazionale

Non soltanto le due navi russe. Nell'attacco avvenuto durante lo scorso fine settimana nelle acque di Bengasi sarebbe stata colpita anche un'imbarcazione iraniana. A rivelarlo è il Corriere della Sera, sulla base delle informazioni emerse dall'osservazione delle immagini satellitari.

La nave non sarebbe affondata e avrebbe raggiunto successivamente una banchina del porto della città libica. Restano da chiarire la responsabilità dell'attacco e l'entità dei danni subiti.

La Libia al centro delle tensioni internazionali

L'episodio apre un nuovo capitolo nella complessa situazione geopolitica del Mediterraneo. La presenza contemporanea di imbarcazioni russe e iraniane nelle acque della Cirenaica alimenta gli interrogativi sul ruolo assunto dalla Libia negli equilibri internazionali. Il Paese nordafricano, ancora diviso politicamente e militarmente, rischia di diventare un punto di sovrapposizione tra la guerra che coinvolge Russia e Ucraina e le tensioni militari tra Iran e Stati Uniti.

La rivendicazione di Kiev e le vittime libiche

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione contro le due unità russe, inquadrandola nella strategia di difesa dall'aggressione di Mosca. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco del 22 novembre. Due militari libici sono morti in seguito alle ferite riportate durante il raid, come confermato nella notte dalle autorità della Libia orientale.

La smentita di Tripoli

Il governo di Tripoli ha negato l'esistenza di accordi con Kiev per condurre operazioni militari contro le navi russe. Le autorità della Libia orientale hanno invece denunciato una grave violazione della sovranità nazionale. Anche la missione delle Nazioni Unite in Libia è intervenuta sulla vicenda, chiedendo un'inchiesta indipendente sugli attacchi.

Il Mediterraneo e le preoccupazioni italiane

L'allargamento delle operazioni militari alle coste nordafricane rappresenta un elemento di forte preoccupazione anche per l'Italia. La vicinanza geografica, gli interessi energetici e la sicurezza delle rotte commerciali rendono la stabilità libica una questione strategica per Roma.