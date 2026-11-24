Dazi, Trump prepara una nuova stretta contro Cina e Unione europea L'indiscrezione del Wall Street Journal sulle nuove misure commerciali americane

Torna a salire la tensione sul commercio internazionale. L'amministrazione di Donald Trump si prepara a introdurre una nuova ondata di dazi contro la Cina, l'Unione europea e numerosi altri partner commerciali, accusati di sostenere le proprie industrie attraverso aiuti pubblici che penalizzerebbero le imprese statunitensi.

A rivelarlo è il Wall Street Journal, sulla base di indiscrezioni raccolte da fonti vicine all'amministrazione americana. L'annuncio potrebbe arrivare già nel corso di questa settimana, anche se il calendario resta ancora da definire.

L'indagine americana sui sussidi industriali

Il rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio, Jamieson Greer, dovrebbe presentare i risultati di un'inchiesta durata diversi mesi e riguardante Cina, Unione europea e altri 14 Paesi.

Al centro dell'indagine ci sono gli incentivi statali alle imprese. Secondo Washington, queste politiche avrebbero favorito una capacità produttiva superiore alla domanda, consentendo alle aziende straniere di esportare beni a prezzi particolarmente competitivi, a discapito dell'industria americana.

La nuova iniziativa rappresenterebbe un tentativo della Casa Bianca di ricostruire almeno in parte il sistema tariffario introdotto nel 2025, dopo che nel febbraio scorso la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva bocciato i cosiddetti dazi reciproci.

Le possibili aliquote per l'Europa

Per i 27 Paesi dell'Unione europea si ipotizzano aliquote complessive pari o inferiori al 15 per cento, coerenti con le intese commerciali raggiunte precedentemente con Washington. Un trattamento analogo potrebbe essere riservato a Giappone e Corea del Sud, mentre condizioni meno favorevoli potrebbero riguardare India e Vietnam.

La stretta più pesante dovrebbe interessare la Cina, considerata dall'amministrazione americana la principale responsabile degli squilibri produttivi internazionali. Non sono tuttavia ancora emerse indicazioni precise sulle percentuali che potrebbero essere applicate alle merci cinesi.

Quali prodotti rischiano di essere colpiti

Il nuovo pacchetto potrebbe interessare gran parte delle merci importate dagli Stati Uniti. Per le imprese italiane, l'incertezza riguarda potenzialmente comparti strategici come l'agroalimentare, la moda, l'arredamento e la meccanica. Dovrebbero invece restare fuori dal nuovo provvedimento acciaio, alluminio e automobili, già sottoposti a specifiche tariffe introdotte per ragioni di sicurezza nazionale. Non si tratterebbe, dunque, di un'esenzione dai dazi, ma della permanenza di un regime doganale distinto. L'elenco ufficiale dei prodotti interessati non è stato ancora diffuso.

Il rischio di ulteriori aumenti

Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe anche un meccanismo che consentirebbe all'amministrazione americana di aumentare ulteriormente le tariffe qualora i Paesi coinvolti non modificassero le proprie politiche industriali. Le nuove misure potrebbero inoltre sommarsi ai dazi introdotti nel luglio scorso contro le economie accusate di non contrastare adeguatamente il commercio di beni realizzati attraverso il lavoro forzato. Quel provvedimento, con aliquote comprese tra il 10 e il 12,5 per cento, è attualmente oggetto di una controversia giudiziaria.

Le ripercussioni sulle imprese italiane

Per il sistema produttivo italiano si apre una nuova fase di incertezza. Gli Stati Uniti rappresentano uno dei principali mercati di destinazione delle esportazioni nazionali e un eventuale aggravio tariffario potrebbe ridurre la competitività delle aziende, comprimere i margini di guadagno e determinare aumenti dei prezzi per i consumatori americani.