Israele, corsa per il nuovo governo. Gli Usa avvertono: rischio isolamento Eisenkot cerca una maggioranza mentre Washington chiede una svolta a Gaza e in Cisgiordania

La crisi politica israeliana entra nella sua fase decisiva mentre aumentano le pressioni internazionali per un cambiamento nella gestione della guerra a Gaza e della situazione in Cisgiordania. Gadi Eisenkot, leader del Blocco del cambiamento, accelera le trattative per formare un nuovo governo prima della scadenza del mandato esplorativo, fissata al 6 dicembre.

L'ex capo di Stato maggiore israeliano non dispone ancora di una maggioranza parlamentare e punta a presentarsi davanti alla Knesset già la prossima settimana. Una corsa contro il tempo, resa ancora più complicata dalle divisioni tra i potenziali alleati e dalle tensioni militari con l'Iran.

Le due ipotesi per superare Netanyahu

I negoziati con il Likud e con i partiti ultraortodossi non hanno prodotto finora risultati risolutivi. Eisenkot sta quindi valutando la possibilità di costituire un governo di minoranza, contando sull'astensione dei partiti arabi, che dispongono complessivamente di 19 seggi, e dell'Ebraismo della Torah, che ne conta sette.

Una soluzione che incontra le resistenze di Avigdor Lieberman e Naftali Bennett, entrambi coinvolti nel progetto politico del Blocco del cambiamento.

La seconda ipotesi, riferita dal quotidiano israeliano Maariv, prevede la nascita di un governo di emergenza con cinque o sei ministri, incaricato di cercare successivamente un ampliamento della maggioranza oppure di accompagnare il Paese verso nuove elezioni.

In entrambi gli scenari l'obiettivo politico di Eisenkot è porre fine alla permanenza di Benjamin Netanyahu alla guida dell'esecutivo.

Il nodo degli ultraortodossi

Uno degli ostacoli principali rimane la questione dell'esenzione dal servizio militare per gli studenti delle scuole religiose ultraortodosse.

I rappresentanti dell'Ebraismo della Torah chiedono garanzie vincolanti prima di consentire la nascita di un nuovo governo. Il Blocco del cambiamento teme invece che, in assenza di un'intesa, le formazioni religiose possano tornare a sostenere Netanyahu.

Rimane aperta anche la possibilità di un governo di unità nazionale con il Likud, nonostante la richiesta del partito di conservare la guida dell'esecutivo. Una prospettiva che ha già provocato la sospensione dei colloqui da parte dei Democratici di Yair Golan.

L'avvertimento americano a Israele

A rendere ancora più delicato il quadro politico sono le dichiarazioni di Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump e protagonista della stagione degli Accordi di Abramo.

In un'intervista al New York Magazine, Kushner ha avvertito che Israele rischia di diventare un «paria a livello globale» se non modificherà la propria traiettoria politica.

Il messaggio riguarda soprattutto la situazione nella Striscia di Gaza e la crescente violenza in Cisgiordania. Washington teme che il deterioramento delle condizioni nei territori palestinesi possa compromettere le relazioni internazionali di Israele e rendere sempre più difficile il sostegno americano.

Gaza e la violenza dei coloni

L'amministrazione statunitense sollecita progressi nell'attuazione del piano per Gaza, che contempla il disarmo di Hamas, il ritiro delle forze israeliane e la ricostruzione della Striscia. Tra le priorità figura l'incremento degli aiuti destinati alla popolazione palestinese.

Particolarmente delicata è anche la situazione in Cisgiordania, dove le aggressioni dei coloni estremisti hanno coinvolto cittadini con doppia nazionalità palestinese e americana e diplomatici internazionali.

Sulla vicenda è intervenuta duramente anche la Corte Suprema israeliana. Il suo presidente, Isaac Amit, ha assimilato il comportamento dei coloni violenti a quello delle milizie, denunciando le conseguenze delle aggressioni sulla credibilità internazionale dello Stato.

L'espansione degli insediamenti e le violenze contro i palestinesi alimentano inoltre le preoccupazioni delle cancellerie europee sulla possibilità di arrivare a una soluzione politica del conflitto.

Le divisioni alla Casa Bianca

La formazione del nuovo governo israeliano viene seguita con particolare attenzione a Washington, dove emergono differenti valutazioni sul futuro dei rapporti con Netanyahu.

Secondo una fonte diplomatica americana citata da Repubblica, Trump, Kushner e il segretario di Stato Marco Rubio ritengono possibile un riposizionamento politico del premier israeliano verso il centro.

L'area dell'amministrazione che fa riferimento al vicepresidente JD Vance sarebbe invece più critica nei confronti di Netanyahu, anche alla luce delle conseguenze politiche e strategiche del coinvolgimento americano nel conflitto con l'Iran.

Ufficialmente, la Casa Bianca mantiene una posizione di non interferenza nelle trattative per la formazione dell'esecutivo israeliano.

La minaccia di una nuova guerra con l'Iran

Sul futuro del governo pesa infine il rischio di una nuova escalation militare con Teheran. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha accusato l'Iran di sviluppare armi chimiche, dichiarando che la decisione su un eventuale intervento dipenderà anche dal presidente americano.

Le accuse non trovano una conferma indipendente nel materiale disponibile.

Eisenkot, dopo un recente incontro con Netanyahu dedicato alla sicurezza nazionale, ha dichiarato di non ravvisare minacce immediate tali da rendere necessario un intervento militare.

L'opposizione teme che una nuova guerra possa condizionare il processo di formazione del governo e prolungare la permanenza di Netanyahu alla guida del Paese. Una preoccupazione politica che si aggiunge alle difficoltà dei negoziati parlamentari.