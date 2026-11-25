Clima, l'acqua sempre più calda degli oceani erode il ghiaccio ai due Poli Nuovi studi rivelano che anche in Antartide il ghiaccio marino si sta sciogliendo dal basso

Il ghiaccio marino si sta sciogliendo dal basso, tanto al Polo Nord quanto al Polo Sud. L'acqua degli oceani, sempre più calda per effetto del riscaldamento globale, sta progressivamente compromettendo le barriere naturali che per lungo tempo hanno protetto le distese ghiacciate delle regioni polari.

È quanto emerge da una serie di studi illustrati dalla rivista scientifica Science, che potrebbero spiegare anche il recente e preoccupante declino della copertura glaciale dell'Antartide.

Il mistero dei ghiacci antartici

Per decenni i due Poli hanno mostrato comportamenti apparentemente opposti. Mentre nell'Oceano Artico la superficie del ghiaccio marino si riduceva progressivamente, quella attorno all'Antartide tendeva ad aumentare, nonostante il generale incremento delle temperature del pianeta.

La situazione ha cominciato a cambiare radicalmente a partire dal 2015. Una superficie marina pari a circa due volte quella della Groenlandia è rimasta priva del ghiaccio che normalmente avrebbe dovuto ricoprirla.

Negli anni successivi la contrazione è proseguita, con nuovi minimi registrati nel 2022 e nel 2023.

L'acqua calda aggredisce il ghiaccio dal basso

La spiegazione individuata dai ricercatori riguarda la struttura termica degli oceani polari.

Nell'Artico uno strato superficiale di acqua fredda separa il ghiaccio dalle acque sottostanti, più calde e salate, provenienti dall'Oceano Atlantico. L'indebolimento di questa barriera favorisce il trasferimento di calore verso la superficie, accelerando lo scioglimento del ghiaccio dal basso.

Secondo i nuovi studi, un processo analogo sarebbe ormai in corso anche nell'Oceano Antartico, dove lo strato protettivo di acqua fredda si sta progressivamente assottigliando.

La prospettiva di una riduzione duratura

Uno studio pubblicato sul Bulletin of the American Meteorological Society prospetta per entrambi i Poli una copertura di ghiaccio marino più ridotta e maggiormente esposta alle oscillazioni stagionali, all'azione dei venti e agli eventi meteorologici.

A destare particolare preoccupazione è la difficoltà di ripristinare le condizioni oceaniche che in passato garantivano una maggiore stabilità dei ghiacci.

Theo Spira, oceanografo dell'Istituto Alfred Wegener e primo autore dello studio, sottolinea come lo strato di acqua fredda dell'Antartide non mostri, al momento, segnali di ripresa.

«Sarà difficile ricostruirlo», avverte il ricercatore.

Le conseguenze per il clima del pianeta

La riduzione del ghiaccio marino rischia di innescare un ulteriore meccanismo di riscaldamento. Le superfici ghiacciate riflettono infatti una parte considerevole della radiazione solare, mentre le acque libere ne assorbono una quantità maggiore.

A differenza dello scioglimento dei ghiacciai continentali, quello del ghiaccio già galleggiante non determina direttamente un significativo innalzamento del livello dei mari. Le conseguenze riguardano soprattutto gli equilibri climatici, gli ecosistemi polari e gli scambi di calore tra oceano e atmosfera.

La convergenza dei fenomeni osservati nell'Artico e nell'Antartide rappresenta dunque un importante segnale delle trasformazioni in corso negli oceani del pianeta.

I dati del 2026

Le più recenti rilevazioni del National Snow and Ice Data Center indicano che il ghiaccio marino antartico ha raggiunto la massima estensione annuale il 14 settembre 2026, con 17,59 milioni di chilometri quadrati, il terzo valore più basso dall'inizio delle rilevazioni satellitari.