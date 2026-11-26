Regno Unito, allertati 100mila riservisti: pronti in caso di guerra Londra rafforza la preparazione militare di fronte alle crescenti tensioni internazionali

Il Regno Unito rafforza la propria preparazione militare di fronte al deterioramento dello scenario internazionale. Il ministero della Difesa ha inviato lettere a circa 100mila riservisti, ex appartenenti alle forze armate che potrebbero essere richiamati in servizio nell'eventualità di un conflitto o di un'emergenza nazionale.

Un'iniziativa di queste dimensioni, secondo quanto riportato dalla stampa britannica, non si registrava dai tempi della Guerra fredda. La decisione riflette la crescente preoccupazione di Londra per la sicurezza europea e per le tensioni internazionali.

Le lettere ai riservisti

Le comunicazioni, firmate dai vertici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica britannica, chiedono agli ex militari di aggiornare i propri recapiti e fornire informazioni sulle competenze professionali maturate dopo aver lasciato il servizio.

L'obiettivo è consentire alle autorità militari di disporre di un quadro aggiornato delle risorse umane utilizzabili in caso di necessità. Ai destinatari viene inoltre offerta la possibilità di partecipare volontariamente a programmi di addestramento ed esercitazioni.

Tra le attività previste figura anche la partecipazione alle manovre della Nato in programma nella primavera del 2027.

Il governo esclude una mobilitazione imminente

Il ministro della Difesa, Wes Streeting, ha confermato l'iniziativa ai microfoni di Sky News, definendola una misura precauzionale.

Il responsabile della Difesa ha riconosciuto che il quadro delle minacce alla sicurezza si è aggravato, precisando tuttavia che il provvedimento non rappresenta il preludio a un'imminente mobilitazione militare.

Il governo britannico intende recuperare procedure di aggiornamento delle riserve che avrebbero dovuto essere mantenute anche in tempi di maggiore stabilità internazionale.

Le tensioni con la Russia

La decisione arriva in una fase particolarmente delicata per gli equilibri europei. La guerra in Ucraina e le tensioni tra Mosca e i Paesi dell'Alleanza Atlantica hanno riportato al centro dell'agenda politica britannica il tema della capacità di risposta a un eventuale conflitto.

Il rafforzamento della riserva strategica rientra nelle iniziative con cui Londra punta a migliorare la preparazione delle proprie forze armate e il contributo alla difesa collettiva.

Otto miliardi per la difesa navale

Parallelamente, il governo britannico ha annunciato un accordo quinquennale da otto miliardi di sterline con il gruppo Babcock per potenziare le infrastrutture e i servizi di manutenzione della flotta di sottomarini nucleari.

L'investimento rappresenta un ulteriore capitolo della strategia di rafforzamento militare dell'esecutivo guidato dal premier Andy Burnham.

Nessun ritorno alla leva obbligatoria

Le comunicazioni riguardano gli ex appartenenti alle forze armate soggetti agli obblighi della riserva strategica. Non costituiscono un ordine di richiamo in servizio e non introducono nuovi obblighi militari per la popolazione civile.