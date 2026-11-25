Egitto, ritrovati i papiri della maledizione contro il serpente Apophis A Tebe quaranta frammenti carbonizzati testimoniano un rituale magico di 3.400 anni fa

Per oltre tremila anni sono rimasti sepolti tra i resti di un antico tempio egizio. Piccoli frammenti di papiro, anneriti dal fuoco e segnati da perforazioni, custodiscono la testimonianza di uno dei più suggestivi rituali magici dell'antico Egitto: la maledizione contro Apophis, il gigantesco serpente che nella mitologia rappresentava le forze del caos e della distruzione.

La scoperta è avvenuta nell'antica Tebe, nell'area dell'odierna Luxor, presso il tempio funerario del faraone Thutmosi III. I quaranta frammenti recuperati dagli archeologi stanno modificando le conoscenze degli studiosi sulla diffusione delle pratiche magiche nella società egizia.

I risultati della ricerca sono stati resi noti dall'Università di Copenaghen il 23 novembre e pubblicati sulla rivista scientifica Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde.

Il serpente che minacciava il sorgere del sole

Nella mitologia egizia Apophis, conosciuto anche con il nome di Apopi, incarnava il disordine cosmico ed era il principale antagonista di Ra, il dio del Sole.

Secondo le credenze dell'epoca, ogni notte Ra attraversava il mondo sotterraneo, affrontando il serpente che tentava di impedirgli di raggiungere nuovamente l'orizzonte. La vittoria della divinità garantiva il sorgere del sole e la conservazione dell'ordine universale.

I sacerdoti egizi partecipavano simbolicamente a questa battaglia attraverso cerimonie destinate a neutralizzare le forze del male. Non si trattava dunque soltanto di una maledizione, ma di una pratica religiosa attraverso la quale si riteneva di contribuire alla sopravvivenza del mondo.

I papiri bruciati e le immagini del serpente

Particolarmente significativo è il ritrovamento di un papiro conservato quasi integralmente. Sul documento compare la figura di Apophis tracciata con inchiostro rosso e attraversata da tre lame disegnate. Nella parte superiore è riportato il nome del serpente in caratteri ieratici, la scrittura corsiva utilizzata nell'antico Egitto.

Durante le cerimonie, le raffigurazioni del serpente venivano trafitte, calpestate e bruciate. La distruzione materiale dell'immagine assumeva il significato simbolico dell'annientamento del nemico.

Le tracce di combustione e le perforazioni individuate sui frammenti rappresentano oggi una preziosa testimonianza archeologica dell'effettiva esecuzione di questi rituali.

Un rituale più antico di quanto si pensasse

Fino a oggi, una delle principali fonti per la ricostruzione della cerimonia era il papiro Bremner-Rhind, un documento di epoca molto più tarda, conservato al British Museum di Londra.

I frammenti rinvenuti a Tebe consentono invece di anticipare di circa un millennio le testimonianze materiali della pratica, collocandola nell'epoca del Nuovo Regno.

Lo studio, firmato dagli egittologi Fredrik Hagen, Carina Kühne-Wespi e Myriam Seco Álvarez, suggerisce inoltre che queste cerimonie fossero molto più diffuse di quanto precedentemente ipotizzato.

La presenza di numerosi frammenti in un deposito di materiali di scarto del tempio indica che i papiri venivano realizzati e utilizzati ripetutamente.

La magia al servizio del potere

La maledizione contro Apophis non aveva soltanto una funzione religiosa. Il rituale poteva essere utilizzato anche contro i nemici del faraone, identificati simbolicamente con le forze del caos.

Nella concezione egizia, infatti, la difesa dell'autorità del sovrano coincideva con la salvaguardia dell'ordine universale. Religione, magia e potere politico erano strettamente intrecciati.

La scoperta permette dunque di comprendere meglio anche la funzione sociale delle cerimonie celebrate nei templi.

Un tesoro archeologico tra antichi rifiuti

A rendere ancora più interessante il ritrovamento è il luogo nel quale sono stati recuperati i papiri: un deposito di scarti legato alle attività del complesso templare.

Materiali destinati a essere distrutti, privi apparentemente di qualsiasi valore dopo la celebrazione delle cerimonie, sono diventati a distanza di millenni documenti preziosi per ricostruire la spiritualità di una delle più antiche civiltà del Mediterraneo.