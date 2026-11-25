Gaza, raid israeliano uccide un'intera famiglia: morte anche due ragazzine Colpita un'abitazione nel campo profughi di Al Shati. Tra le vittime un funzionario di Hamas

Una famiglia interamente cancellata da un bombardamento israeliano. Padre, madre e due figlie adolescenti sono rimasti uccisi questa mattina, mercoledì 25 novembre, in un attacco aereo contro un edificio residenziale nel campo profughi di Al Shati, nella zona occidentale di Gaza City. A riferire la notizia sono le autorità palestinesi e i soccorritori locali. Il bilancio diffuso dalla protezione civile della Striscia parla anche di dodici feriti.

Tra le vittime figura Mohammad Abu al-Ouf, colonnello e responsabile della sicurezza interna di Hamas nel settore settentrionale della Striscia. Con lui sono morte la moglie e le due figlie.

La versione dell'esercito israeliano

Le Forze di difesa israeliane hanno confermato all'agenzia France Presse di aver condotto un'operazione contro un esponente di Hamas, definendolo un terrorista. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato alla morte degli altri componenti della famiglia e le valutazioni compiute dall'esercito israeliano riguardo alla presenza di civili nell'edificio.

L'attacco è il secondo in meno di ventiquattro ore contro un alto rappresentante dell'apparato di sicurezza di Hamas. Nella giornata di martedì era stato ucciso anche Naim Abu Nahal, direttore generale del servizio di sicurezza interna.

La tregua sempre più fragile

I nuovi bombardamenti alimentano le preoccupazioni sulla tenuta del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, mentre rimangono irrisolte le questioni relative al disarmo di Hamas, al ritiro delle forze israeliane e alla ricostruzione del territorio palestinese. Il governo del premier Benjamin Netanyahu ha ribadito la volontà di proseguire le operazioni contro gli apparati di sicurezza dell'organizzazione islamista. Hamas, dal canto suo, ha condannato gli attacchi, accusando Israele di violare gli accordi.