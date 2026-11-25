Trump rilancia la guerra dei dazi: 15% all'Europa, 20% alla Cina. Borse giù Washington annuncia nuove tariffe per 14 partner commerciali. Crollano i titoli tecnologici

Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale. L'amministrazione americana ha annunciato oggi una nuova proposta di dazi nei confronti dell'Unione europea, della Cina e di altri dodici partner commerciali, accusati di sostenere una capacità produttiva industriale superiore alla domanda del mercato, penalizzando le imprese statunitensi.

Per l'Europa viene indicata un'aliquota del 15 per cento, mentre per la Cina la tariffa aggiuntiva prevista è del 20 per cento. L'annuncio ha accentuato le tensioni sui mercati finanziari, già alle prese con i timori sull'inflazione americana e con le vendite nel settore tecnologico.

La nuova offensiva commerciale di Trump

La decisione arriva al termine di un'indagine durata otto mesi, condotta dall'Ufficio del rappresentante americano per il Commercio sulla base della Sezione 301 della legislazione commerciale statunitense.

Secondo Washington, le politiche industriali adottate da diversi Paesi, attraverso sovvenzioni pubbliche, finanziamenti agevolati e sostegno alle esportazioni, avrebbero alterato la concorrenza internazionale a danno dei produttori americani.

Il presidente Donald Trump conferma così la propria strategia protezionistica anche dopo la battuta d'arresto dei repubblicani alle elezioni di metà mandato.

Le tariffe per Europa, Cina e Asia

Per l'Unione europea, il Giappone, la Corea del Sud e la Svizzera viene prospettato un prelievo del 15 per cento, in linea con il tetto previsto dai precedenti accordi commerciali.

Per la Cina e il Vietnam l'aliquota proposta è del 20 per cento, mentre per la Thailandia è del 18 per cento e per l'India del 17 per cento.

Nel caso cinese, il nuovo prelievo si aggiungerebbe ai dazi introdotti durante il primo mandato di Trump, pari mediamente al 25 per cento. Resta inoltre aperta la possibilità di ulteriori aumenti qualora dovessero fallire i negoziati tra Washington e Pechino.

Anche per l'Europa non viene escluso un successivo rialzo delle tariffe fino al 20 per cento.

Quando entreranno in vigore i nuovi dazi

Le misure annunciate oggi non sono immediatamente operative. Le proposte dovranno essere sottoposte a una procedura di consultazione pubblica, durante la quale le imprese e gli altri soggetti interessati potranno presentare osservazioni.

La definizione delle aliquote effettive e delle modalità di applicazione sarà affidata ai successivi provvedimenti dell'amministrazione americana.

La distinzione è importante soprattutto per le aziende esportatrici, chiamate a programmare ordini, consegne e investimenti in un quadro commerciale ancora soggetto a cambiamenti.

Petrolio, gas e farmaci: i prodotti esclusi

La proposta americana contempla alcune esenzioni. Tra i prodotti esclusi figurano il petrolio, il gas naturale e determinati beni alimentari che non possono essere coltivati negli Stati Uniti.

Sono inoltre previste esclusioni per categorie merceologiche già interessate da specifici regimi tariffari, tra cui prodotti farmaceutici e minerali critici.

L'esenzione dalle nuove misure non comporta necessariamente l'eliminazione dei dazi già applicati a questi prodotti.

Wall Street affonda, Europa in rosso

La prospettiva di una nuova stagione di tensioni commerciali ha contribuito ad aggravare le perdite sui mercati azionari internazionali.

Secondo l'aggiornamento del Corriere della Sera, nel corso della seduta il Dow Jones perde il 2 per cento, mentre il Nasdaq cede il 4,3 per cento. Particolarmente penalizzato il comparto tecnologico, già sotto pressione per i timori legati alle valutazioni delle società impegnate nello sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Seduta negativa anche per le principali piazze finanziarie europee, con Milano in calo di circa un punto percentuale.

Sul fronte delle materie prime, il petrolio americano Wti si attesta intorno agli 80 dollari al barile.

L'inflazione americana e le mosse della Fed

A pesare sui mercati contribuiscono anche le indicazioni provenienti dall'economia statunitense. L'indice Pce core, uno degli indicatori dell'inflazione maggiormente osservati dalla Federal Reserve, è salito al 3,3 per cento su base annua, oltre le aspettative degli analisti.

Il dato alimenta le preoccupazioni per un possibile inasprimento della politica monetaria americana nella riunione di dicembre.

La combinazione tra nuove barriere commerciali, pressioni inflazionistiche e prospettive di un costo del denaro più elevato rappresenta un ulteriore elemento di incertezza per gli investitori.

Le possibili conseguenze per il Made in Italy

Per l'Italia, particolarmente esposta al mercato americano attraverso le esportazioni, la nuova iniziativa di Washington riapre il problema della competitività delle imprese. Dalla meccanica alla moda, dall'agroalimentare all'arredamento, numerosi comparti produttivi dovranno valutare l'impatto delle nuove tariffe sui prezzi finali e sui margini aziendali.