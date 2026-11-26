Bce, svolta per il dopo Lagarde: Hernández de Cos verso la presidenza Decisivo il via libera dei Paesi Bassi. A dicembre attesa la nomina ufficiale del Consiglio europeo

Si sblocca la partita per la successione di Christine Lagarde alla presidenza della Banca centrale europea. Lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, attuale direttore generale della Banca dei regolamenti internazionali, ha ottenuto il sostegno della maggioranza dei Paesi dell'Eurozona, al termine delle trattative condotte a Bruxelles.

A sciogliere il nodo è stato il via libera dei Paesi Bassi, che hanno rinunciato a sostenere la candidatura dell'ex governatore della propria banca centrale, Klaas Knot. Una decisione che apre la strada alla prima presidenza spagnola nella storia dell'istituto monetario europeo. La nomina dovrà ora essere formalizzata attraverso la procedura prevista dai Trattati europei, con il pronunciamento definitivo del Consiglio europeo atteso a dicembre.

Chi è Pablo Hernández de Cos

Economista di 55 anni, Hernández de Cos ha guidato la Banca di Spagna dal 2018 al 2024, affrontando le conseguenze economiche della pandemia e la successiva impennata dell'inflazione. La sua esperienza internazionale si è consolidata con la direzione generale della Banca dei regolamenti internazionali, istituzione con sede a Basilea che promuove la cooperazione tra le banche centrali. Considerato un economista pragmatico, è conosciuto negli ambienti finanziari per la sua indipendenza e per l'attenzione alla stabilità del sistema bancario. La sua candidatura ha raccolto un consenso trasversale anche nella politica spagnola, ottenendo il sostegno sia del presidente del governo Pedro Sánchez sia del leader dell'opposizione popolare Alberto Núñez Feijóo.

I nuovi equilibri ai vertici della Bce

L'intesa sulla presidenza si inserisce in una più ampia ridefinizione degli incarichi all'interno del Comitato esecutivo della Bce. La Germania punta sull'economista Markus Brunnermeier per raccogliere l'eredità dell'irlandese Philip Lane, il cui mandato scadrà alla fine di maggio 2027. Alla Francia dovrebbe invece andare l'incarico relativo alle operazioni di mercato, con l'ex ministra Laurence Boone indicata per sostituire Isabel Schnabel, destinata al Fondo monetario internazionale.

Una distribuzione delle responsabilità che riflette la ricerca di un equilibrio tra le principali economie dell'Eurozona, senza modificare il principio di indipendenza dell'autorità monetaria.

La sfida dell'inflazione e dei tassi

Il nuovo presidente erediterà una situazione economica complessa. L'inflazione dell'Eurozona ha raggiunto il 4% a ottobre, il doppio dell'obiettivo fissato dalla Bce, mentre le tensioni geopolitiche e il rincaro dell'energia continuano a condizionare le prospettive di crescita. La banca centrale ha già aumentato due volte i tassi di interesse nel corso del 2026. Tra gli analisti prevale l'aspettativa di una sostanziale continuità con l'impostazione monetaria di Lagarde, sebbene Hernández de Cos sia considerato meno incline a una politica restrittiva rispetto al rivale olandese Knot.

Per le famiglie e le imprese italiane, il cambio della guardia non comporterà automaticamente una riduzione del costo dei mutui e dei finanziamenti. Le prossime decisioni resteranno legate all'andamento dei prezzi, alla crescita economica e alle condizioni dei mercati finanziari.

L'addio anticipato di Christine Lagarde

Lagarde lascerà la presidenza il 7 febbraio 2027, con quasi nove mesi di anticipo rispetto alla naturale conclusione del mandato. La decisione era stata comunicata ufficialmente lo scorso 29 ottobre al presidente del Consiglio europeo António Costa.

Prima dell'insediamento del successore saranno necessarie le consultazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo della Bce. L'ultima parola spetterà al Consiglio europeo. Per la Spagna si profila un passaggio storico nella rappresentanza delle istituzioni comunitarie. Per Francoforte, invece, si apre una nuova stagione nella quale la lotta all'inflazione dovrà confrontarsi con le esigenze della crescita e della stabilità finanziaria.