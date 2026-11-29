L'Iran avrebbe usato Starlink per attaccare gli Usa, Elon Musk spiazzato L'inchiesta del Washington Post sull'impiego militare della rete satellitare di SpaceX

Una delle più avanzate infrastrutture tecnologiche americane sarebbe stata utilizzata dall'Iran contro le stesse forze militari degli Stati Uniti. A rivelarlo è un'inchiesta del Washington Post, secondo cui Teheran avrebbe sfruttato la rete satellitare Starlink, sviluppata dalla SpaceX di Elon Musk, per sostenere le proprie operazioni militari durante il conflitto in Medio Oriente. La ricostruzione si basa sulle testimonianze di quattro persone a conoscenza delle operazioni, rimaste anonime per timore di ripercussioni professionali.

L'utilizzo della tecnologia americana

Secondo il quotidiano statunitense, il ricorso alla rete satellitare sarebbe avvenuto dopo l'inizio degli attacchi americani e israeliani contro l'Iran. La vicenda sarebbe stata portata anche all'attenzione dei vertici della Difesa americana, attraverso un aggiornamento riservato destinato al segretario Pete Hegseth. Il Pentagono non ha tuttavia confermato la ricostruzione giornalistica, dichiarando di non essere a conoscenza dello specifico rapporto menzionato nell'inchiesta.

La furia di Elon Musk

La scoperta del presunto utilizzo della tecnologia di SpaceX da parte iraniana avrebbe provocato una durissima reazione di Elon Musk.

Secondo due fonti informate delle discussioni interne all'azienda, l'imprenditore avrebbe manifestato una forte irritazione dopo essere stato informato di due casi di utilizzo non autorizzato della rete satellitare, ritenuti riconducibili alle attività iraniane contro le forze americane.

Nelle settimane successive, SpaceX avrebbe introdotto ulteriori restrizioni nella propria rete commerciale, rafforzando i controlli sulla distribuzione dei terminali per evitare che finissero nelle mani di soggetti non autorizzati.

Né Musk né SpaceX hanno risposto alle richieste di commento del Washington Post.

Il dilemma delle comunicazioni satellitari

Il caso mette in evidenza le difficoltà legate al controllo di tecnologie commerciali che possono assumere una rilevanza strategica nei conflitti armati.

Progettato per garantire l'accesso a Internet anche nelle aree prive di infrastrutture tradizionali, Starlink è diventato negli ultimi anni uno strumento importante tanto per le comunicazioni civili quanto per quelle militari.

In Iran, inoltre, il servizio satellitare rappresenta una possibilità di accesso alle informazioni durante le interruzioni della rete Internet imposte dalle autorità.

La necessità di impedire eventuali utilizzi militari non autorizzati si scontra quindi con l'esigenza di preservare le comunicazioni della popolazione civile.

Il potere delle aziende tecnologiche nelle guerre

L'inchiesta riporta al centro del dibattito internazionale il peso delle società tecnologiche private negli scenari di guerra. Infrastrutture sviluppate e controllate da aziende commerciali possono ormai incidere direttamente sulle comunicazioni, sulla sicurezza nazionale e sulle capacità operative degli Stati.

La vicenda solleva interrogativi anche sui rapporti tra il governo americano e SpaceX, uno dei principali interlocutori industriali di Washington nel settore aerospaziale.