Cisgiordania, coloni israeliani contro case palestinesi con un bulldozer L’attacco a Jalud, a sud di Nablus, nonostante un’ordinanza del tribunale israeliano

Nemmeno un provvedimento della magistratura israeliana è riuscito a fermare le violenze dei coloni contro una famiglia palestinese in Cisgiordania. Nella notte tra il 25 e il 26 novembre, un gruppo di coloni ha utilizzato un bulldozer per danneggiare le fondamenta di due abitazioni nel villaggio di Jalud, a sud di Nablus. L’incursione è stata documentata dalle telecamere di sorveglianza.

L’attacco rappresenta l’ultimo episodio di una serie di aggressioni denunciate dalla famiglia Tubasi, proprietaria degli immobili e costretta ad abbandonarli.

Sette mesi di intimidazioni

Secondo la testimonianza dei proprietari, le aggressioni sono cominciate nell’aprile scorso, quando alcuni coloni hanno installato una tenda nelle immediate vicinanze delle abitazioni. Sono seguiti il blocco delle strade di accesso, l’interruzione delle forniture di acqua ed elettricità e diversi incendi.

Aedah Tubasi ha raccontato di aver ricevuto minacce di morte accompagnate da un riferimento alla tragedia della famiglia Dawabsheh, vittima nel 2015 di un attentato incendiario nel vicino villaggio di Duma, nel quale morirono un bambino di 18 mesi e i suoi genitori.

I Tubasi si sono quindi rifugiati nel centro abitato di Jalud, mentre alcuni coloni hanno occupato una struttura adiacente alle loro proprietà.

Il ritorno impedito nonostante il tribunale

La famiglia aveva ottenuto da un tribunale israeliano un’ordinanza che ne riconosceva il diritto a rientrare nelle abitazioni. A settembre l’esercito aveva accompagnato i proprietari sul posto, ma l’intervento di circa 200 coloni aveva costretto sia i familiari sia i militari a ritirarsi.

Le case erano state successivamente incendiate e gran parte degli arredi distrutta. L’ultima incursione ha ulteriormente compromesso la possibilità di recuperare gli immobili.

L’esercito annuncia un’indagine

Dopo l’ultima incursione, le forze di sicurezza israeliane hanno effettuato un sopralluogo. L’esercito ha definito l’accaduto «un grave atto criminale» e annunciato l’apertura di un’indagine. Non è stato tuttavia chiarito perché i coloni presenti nell’area non siano ancora stati allontanati.

L’escalation delle violenze in Cisgiordania

Il caso della famiglia Tubasi si inserisce in un quadro di crescente violenza nei territori palestinesi occupati. Secondo i dati delle Nazioni Unite, dall’inizio del 2026 si sono registrati in media 53 attacchi di coloni alla settimana.