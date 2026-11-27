Harry Potter, la magia ricomincia: dai romanzi alla nuova serie HBO Il 25 dicembre il ritorno a Hogwarts. Un fenomeno letterario che ha conquistato tre generazioni

Ci sono personaggi letterari che finiscono per appartenere più ai lettori che a chi li ha inventati. Harry Potter è uno di questi. A quasi trent’anni dalla pubblicazione del primo romanzo, il maghetto con gli occhiali rotondi e la cicatrice sulla fronte torna sullo schermo. Il 25 dicembre debutterà su HBO Max la nuova versione di Harry Potter e la pietra filosofale, primo capitolo di un progetto televisivo destinato a ripercorrere l’intera saga di J.K. Rowling.

Il fenomeno letterario

Quando nel giugno del 1997 la casa editrice britannica Bloomsbury pubblicò il primo romanzo, pochi avrebbero immaginato le dimensioni del fenomeno. In Italia, dove il libro arrivò nel 1998 per Salani, come nel resto del mondo, le uscite dei nuovi volumi si trasformarono in appuntamenti collettivi, con librerie aperte a mezzanotte e ragazzi in fila per conoscere il destino dei protagonisti.

Sette romanzi pubblicati nell’arco di dieci anni, oltre 600 milioni di copie vendute e otto film che hanno incassato complessivamente circa 7,7 miliardi di dollari. Una delle più straordinarie vicende editoriali e cinematografiche degli ultimi decenni, capace di riportare milioni di giovani alla lettura.

La magia come romanzo di formazione

Dietro l’universo delle pozioni e degli incantesimi si riconosce la grande tradizione letteraria inglese. Harry Potter appartiene alla famiglia degli orfani raccontati da Charles Dickens, da Oliver Twist al Pip di Grandi speranze. Bambini cresciuti tra umiliazioni e privazioni, alla ricerca di un riscatto e di un’identità.

L’amicizia con Hermione Granger e Ron Weasley, il sacrificio della madre, il confronto con la morte e la scoperta delle debolezze degli adulti trasformano progressivamente l’avventura fantastica in un romanzo di formazione.

La stessa contrapposizione tra Harry e Lord Voldemort introduce temi come l’intolleranza, la discriminazione e l’ossessione per la purezza del sangue. La forza della saga risiede anche nella capacità di raccontare le contraddizioni del mondo reale attraverso quello immaginario.

I nuovi volti di Hogwarts

Dopo il successo cinematografico di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, a raccogliere la loro eredità saranno Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout, selezionati attraverso un casting che ha coinvolto circa 30 mila bambini.

La serie, affidata alla showrunner Francesca Gardiner e al regista Mark Mylod, avrà Rowling tra i produttori esecutivi. La prima stagione, articolata in otto episodi, sarà ambientata nel 1991, rispettando la cronologia dei romanzi e recuperando vicende e personaggi sacrificati negli adattamenti cinematografici.

Nel cast figurano anche John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer in quello di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nei panni di Severus Piton e Nick Frost in quelli di Hagrid.

Duecento set per ricostruire la magia

Nei Warner Bros. Studios di Leavesden, alle porte di Londra, sono state realizzate circa duecento ambientazioni, con 1.200 professionisti impegnati nei reparti artistici e scenografici.

La produzione ha privilegiato le ricostruzioni fisiche rispetto agli effetti digitali. Diagon Alley è diventata una vera strada percorribile, completa degli interni delle botteghe. Nel negozio di Olivander sono state sistemate 16 mila scatole di bacchette magiche, mentre la serra destinata alle lezioni di Erbologia è stata costruita attorno a un ulivo di trecento anni proveniente dall’Italia.

L’opera oltre la sua autrice

Il ritorno della saga coincide con le polemiche suscitate dalle posizioni di J.K. Rowling sui diritti delle persone transgender, dalle quali anche alcuni interpreti della nuova serie hanno preso le distanze. Un dibattito che ripropone il rapporto tra l’autore e la sua opera, soprattutto quando quest’ultima ha contribuito a educare milioni di ragazzi al rispetto delle diversità.