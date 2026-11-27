Usa, è già corsa alla Casa Bianca: da Trump jr a Ocasio-Cortez Dopo le elezioni di midterm, democratici e repubblicani preparano la sfida presidenziale del 2028

La corsa alla Casa Bianca è già cominciata. Mancano quasi due anni alle elezioni presidenziali del 7 novembre 2028, ma il successo dei democratici nelle consultazioni di metà mandato del 3 novembre ha accelerato le manovre politiche in entrambi gli schieramenti. Negli Stati Uniti si apre una stagione destinata a segnare il ricambio generazionale della classe dirigente e a ridisegnare gli equilibri interni ai due maggiori partiti.

Per la prima volta dal 2016, il nome di Donald Trump non dovrebbe comparire sulla scheda elettorale. Il ventiduesimo emendamento della Costituzione americana impedisce infatti a un presidente di essere eletto più di due volte. Il trumpismo, tuttavia, continuerà a condizionare la politica statunitense, anche attraverso la possibile discesa in campo del figlio maggiore del presidente.

Donald Trump junior e la tentazione dinastica

Il nome di Donald Trump junior, 48 anni, circola negli ambienti repubblicani come quello di un possibile candidato alla successione del padre. Imprenditore, protagonista delle campagne elettorali presidenziali e figura di riferimento del movimento Make America Great Again, il primogenito del presidente dispone di una rete di relazioni consolidata nell'elettorato conservatore.

Non ha mai ricoperto incarichi pubblici elettivi e non ha formalizzato una candidatura. Il suo eventuale ingresso nella competizione introdurrebbe però un elemento nuovo nella battaglia per l'eredità politica del padre, mettendo in discussione gli equilibri costruiti dai principali esponenti dell'amministrazione.

Vance e Rubio, la partita dentro l'amministrazione

Il vicepresidente JD Vance, 42 anni, e il segretario di Stato Marco Rubio, 55 anni, rappresentano due differenti percorsi politici all'interno dell'attuale amministrazione.

Vance ha costruito il proprio profilo sulla difesa del nazionalismo economico, sulla critica alla globalizzazione e sulla contestazione dell'interventismo americano all'estero. Rubio proviene invece dalla tradizione conservatrice repubblicana e ha maturato una lunga esperienza parlamentare, soprattutto sui temi della politica internazionale.

Il 20 novembre entrambi sono comparsi accanto a Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, alimentando le interpretazioni sulla futura successione. Vance ha indicato il 2027 come l'anno in cui prenderà una decisione sulla propria candidatura.

Da DeSantis a Cruz, gli altri repubblicani

Tra i possibili concorrenti figura anche Ron DeSantis, governatore della Florida, già protagonista delle primarie repubblicane del 2024. Dopo il ritiro dalla precedente competizione presidenziale, ha conservato una propria presenza nel dibattito conservatore.

Un'altra ipotesi riguarda Ted Cruz, senatore del Texas, che nel 2016 sfidò Trump per la nomination repubblicana. Secondo Reuters, alcuni suoi collaboratori avrebbero già avviato i preparativi per un'eventuale campagna presidenziale.

Si parla inoltre di Glenn Youngkin, ex governatore della Virginia, di Nikki Haley, già ambasciatrice americana alle Nazioni Unite, e di Tucker Carlson, giornalista e influente esponente dell'universo mediatico conservatore.

Alexandria Ocasio-Cortez, la sinistra democratica

Sul fronte democratico, una delle figure maggiormente rappresentative del ricambio generazionale è Alexandria Ocasio-Cortez, 37 anni, deputata di New York di origini portoricane.

Eletta al Congresso nel 2018, è diventata una delle personalità più riconoscibili dell'ala progressista del partito. Le sue battaglie riguardano la sanità pubblica, la giustizia sociale, la tassazione dei grandi patrimoni, i diritti dei lavoratori e la transizione ambientale.

Durante la campagna per le elezioni di metà mandato ha partecipato a numerose iniziative elettorali a sostegno dei candidati democratici. Il 14 novembre la sezione newyorkese dei Democratic Socialists of America ha approvato una risoluzione per incoraggiarla a candidarsi alla presidenza.

Ocasio-Cortez non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro politico.

Jon Ossoff, il volto della nuova generazione

A richiamare l'attenzione degli osservatori è anche Jon Ossoff, 39 anni, senatore democratico della Georgia, riconfermato alle elezioni del 3 novembre.

Prima di entrare in politica si è occupato di giornalismo investigativo e produzione di documentari. Nel 2021 conquistò un seggio al Senato in uno Stato storicamente conservatore, contribuendo a modificare gli equilibri del Congresso.

Appartiene a una generazione di democratici cresciuta politicamente dopo la presidenza di Barack Obama. La lotta alla corruzione, la tutela delle istituzioni e le questioni economiche occupano un posto centrale nella sua attività parlamentare.

Nonostante l'interesse suscitato dai sondaggi, Ossoff ha dichiarato di non avere intenzione di candidarsi alla presidenza e di voler portare a termine il mandato senatoriale.

Gavin Newsom e il ritorno di Kamala Harris

Tra i nomi più conosciuti a livello nazionale rimane quello di Gavin Newsom, 59 anni, governatore della California ed ex sindaco di San Francisco.

Negli ultimi anni ha ingaggiato un confronto serrato con l'amministrazione Trump, soprattutto sull'immigrazione, sui diritti civili e sui rapporti tra governo federale e singoli Stati. Ha annunciato che intende prendere una decisione sulla propria eventuale candidatura all'inizio di gennaio 2027.

Resta aperta anche la possibilità di una nuova candidatura di Kamala Harris, 62 anni, ex vicepresidente degli Stati Uniti e candidata democratica sconfitta da Trump nel novembre 2024.

Un suo ritorno riporterebbe al centro del dibattito il bilancio della precedente campagna presidenziale e la questione del rinnovamento della leadership democratica.

Pete Buttigieg e la stagione dei governatori

Un altro protagonista della possibile competizione è Pete Buttigieg, 44 anni, già sindaco di South Bend, nell'Indiana, ed ex segretario ai Trasporti dell'amministrazione Biden. Aveva partecipato alle primarie democratiche del 2020, ottenendo una significativa visibilità nazionale.

Particolare attenzione è rivolta anche ai governatori democratici che hanno maturato esperienza amministrativa in territori politicamente differenti.

Josh Shapiro, governatore della Pennsylvania, è stato riconfermato nelle consultazioni di novembre. Andy Beshear, governatore del Kentucky, ha costruito la propria esperienza politica in uno Stato a larga maggioranza repubblicana.

Completano il quadro JB Pritzker, governatore dell'Illinois ed esponente della famiglia proprietaria dell'impero alberghiero Hyatt, e Gretchen Whitmer, governatrice del Michigan.

Tra i senatori si fanno inoltre i nomi dell'ex astronauta Mark Kelly, eletto in Arizona, di Raphael Warnock, rappresentante della Georgia, di Cory Booker, del New Jersey, e di Ruben Gallego, dell'Arizona.

I primi sondaggi

Una rilevazione nazionale dell'Emerson College, condotta tra il 14 e il 16 novembre, ha registrato, in una domanda aperta sulle future primarie democratiche, il 17 per cento delle preferenze per Ossoff, il 12 per cento per Ocasio-Cortez, l'8 per cento per Newsom e il 6 per cento ciascuno per Buttigieg e Harris.

Sul fronte repubblicano, un'indagine Reuters-Ipsos pubblicata a novembre ha rilevato che il 45 per cento degli elettori repubblicani intervistati considera Rubio un ottimo candidato presidenziale, mentre il 43 per cento esprime lo stesso giudizio su Vance.

Si tratta di rilevazioni differenti, realizzate quando le candidature non sono ancora ufficiali e che non possono essere considerate previsioni del risultato elettorale.

La campagna partirà nel giugno 2027

Il primo significativo passo verso le presidenziali è stato compiuto dal Comitato nazionale democratico, che il 23 novembre ha annunciato un calendario di dodici dibattiti tra i candidati, da giugno 2027 a marzo 2028. Una partenza anticipata che testimonia la volontà del partito di avviare un lungo confronto interno sulla propria identità politica e programmatica.