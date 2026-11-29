Spagna, il paese con otto elettori vota in 83 secondi, ma perde il record A Villarroya, nella Rioja, un voto per corrispondenza impedisce la chiusura lampo del seggio

A Villarroya, minuscolo comune della Rioja, nel nord della Spagna, anche le elezioni sono una questione di secondi. Con appena nove residenti, il paese è diventato famoso per la rapidità con cui i suoi abitanti riescono a esercitare il diritto di voto. Questa domenica, 29 novembre, l'obiettivo era superare il primato stabilito alle elezioni politiche del 2023, quando erano bastati appena 26 secondi per completare la votazione. Ma a interrompere una tradizione ormai diventata un piccolo evento nazionale è stato un imprevisto: una scheda elettorale in viaggio con la posta.

Otto elettori pronti un'ora prima dell'apertura

Gli otto cittadini chiamati a votare di persona si erano presentati al seggio già alle 8 del mattino, con un'ora di anticipo rispetto all'apertura ufficiale. Tutto era stato organizzato per ripetere l'impresa, sotto gli occhi dei numerosi giornalisti arrivati per documentare quella che, negli anni, si è trasformata in una delle curiosità più seguite delle elezioni spagnole.

Questa volta, però, le operazioni hanno richiesto più tempo del previsto. Il trasferimento della sede elettorale e la presenza di due nuovi votanti hanno modificato una procedura che gli abitanti conoscevano ormai alla perfezione.

I cinque elettori che non facevano parte del personale del seggio hanno impiegato un minuto e 23 secondi per depositare le schede nelle urne. Un tempo comunque straordinariamente breve, ma superiore di oltre tre volte al record precedente.

Il voto per posta ferma il cronometro

Il vero ostacolo al nuovo primato, tuttavia, non è stata la lentezza delle operazioni. A impedire la chiusura immediata del seggio è stato il voto per corrispondenza del nono elettore, la cui scheda non era ancora arrivata al momento dell'apertura.

Per completare la votazione, Villarroya deve quindi attendere l'arrivo della postina incaricata della consegna. Soltanto dopo potranno esprimere il proprio voto anche i tre componenti del seggio elettorale, rimasti in attesa.

Una circostanza insolita per un comune abituato a concentrare l'intera partecipazione elettorale in una manciata di secondi. Il tentativo di battere il primato si è così trasformato in una giornata di attesa, nonostante quasi tutti gli elettori fossero già presenti prima dell'apertura delle urne.

Il piccolo comune diventato famoso per la velocità

La notorietà di Villarroya è legata proprio alla singolare efficienza delle sue giornate elettorali. Alle politiche del 23 luglio 2023, i sette elettori allora iscritti nelle liste avevano completato la votazione in soli 26 secondi, migliorando i precedenti risultati.

Un record che aveva attirato l'attenzione dei mezzi di informazione spagnoli e che aveva trasformato il minuscolo centro della Rioja in un simbolo curioso della partecipazione democratica.

Quest'anno l'aumento degli elettori e il ricorso al voto postale hanno cambiato lo scenario. La rapidità dei residenti non è bastata a garantire la consueta chiusura lampo del seggio.

Resta comunque un'immagine singolare della democrazia spagnola: mentre milioni di cittadini sono chiamati alle urne in tutto il Paese, in un piccolo comune di nove abitanti il tempo necessario per votare continua a essere misurato con il cronometro. Anche se, questa volta, a decidere la durata delle operazioni non sono stati gli elettori, ma l'arrivo della posta.