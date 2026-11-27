Taiwan al voto, la Cina schiera 30 aerei militari e prepara ponti da sbarco Pechino intensifica le manovre militari alla vigilia delle elezioni amministrative sull’isola

Taiwan torna alle urne in un clima di crescente tensione internazionale. Alla vigilia delle elezioni amministrative di sabato 28 novembre, la Cina ha intensificato le attività militari attorno all’isola, accompagnando le operazioni aeronavali con esercitazioni di sbarco lungo le proprie coste. Mentre migliaia di cittadini partecipano agli ultimi comizi elettorali, il governo di Taipei mantiene alta l’attenzione sulle iniziative militari di Pechino. La consultazione, formalmente dedicata al rinnovo delle amministrazioni locali, assume così una rilevanza politica che va ben oltre i confini dell’isola.

Trenta aerei militari attorno all’isola

Il ministero della Difesa taiwanese ha comunicato di aver rilevato 30 velivoli militari cinesi nelle aree circostanti Taiwan. Ventisei hanno oltrepassato la linea mediana dello Stretto o i suoi prolungamenti, partecipando a operazioni congiunte con unità della marina cinese.

Le forze armate taiwanesi hanno intensificato le attività di sorveglianza per monitorare gli spostamenti dei mezzi militari.

La linea mediana dello Stretto di Taiwan, pur non rappresentando un confine internazionale formalmente riconosciuto, ha costituito per decenni un riferimento informale nella gestione delle tensioni tra le due sponde. Negli ultimi anni il suo attraversamento da parte dei velivoli cinesi è diventato sempre più frequente.

I ponti galleggianti e le esercitazioni di sbarco

A destare particolare attenzione sono anche le manovre anfibie in corso dall’inizio di novembre nella provincia cinese del Fujian, di fronte a Taiwan.

Immagini satellitari esaminate da Reuters e dalla società specializzata ingeniSPACE documentano l’impiego di imbarcazioni civili per realizzare strutture galleggianti destinate al trasferimento di mezzi e materiali militari. Le esercitazioni testimoniano l’interesse dell’Esercito popolare di liberazione per nuove modalità di impiego delle risorse marittime civili in operazioni militari.

Secondo una fonte della sicurezza citata da Reuters, le attività risultavano ancora in corso venerdì 27 novembre. Non è stato tuttavia accertato un collegamento diretto tra queste manovre e l’appuntamento elettorale. Il ministero della Difesa taiwanese ha confermato di essere a conoscenza delle esercitazioni e di valutarne le implicazioni per la sicurezza regionale.

Un voto amministrativo dal peso nazionale

Gli elettori taiwanesi saranno chiamati a rinnovare le amministrazioni delle 22 città e contee dell’isola, scegliendo sindaci, consiglieri e altri rappresentanti locali.

La campagna elettorale si è concentrata prevalentemente sulle questioni economiche e sociali, dal costo della vita alle politiche abitative, dai trasporti alla qualità dei servizi pubblici. Il risultato rappresenterà comunque un importante banco di prova per il Partito democratico progressista, formazione del presidente Lai Ching-te, e per il principale partito di opposizione, il Kuomintang.

Le amministrative contribuiranno a delineare gli equilibri politici in vista delle elezioni presidenziali e parlamentari previste nel 2028.

La battaglia politica per Taipei

Particolare attenzione è rivolta alla corsa per la guida della capitale, dove il candidato del Partito democratico progressista, Puma Shen, è stato ripetutamente attaccato dalle autorità cinesi, che lo accusano di sostenere il separatismo taiwanese. Pechino considera Taiwan parte integrante del proprio territorio e non ha mai rinunciato esplicitamente alla possibilità di ricorrere alla forza per assumerne il controllo. Taipei respinge invece le rivendicazioni di sovranità della Repubblica popolare cinese, rivendicando il diritto della propria popolazione a determinare autonomamente il futuro dell’isola.

Le dichiarazioni cinesi nei confronti dei candidati hanno alimentato il dibattito sulle possibili interferenze esterne nella vita democratica taiwanese.

Lo Stretto al centro degli equilibri internazionali

La tensione tra Cina e Taiwan continua a rappresentare uno dei principali fattori di instabilità nell’Indo-Pacifico. L’isola occupa una posizione strategica lungo alcune delle più importanti rotte commerciali internazionali e riveste un ruolo centrale nella produzione mondiale di semiconduttori avanzati, soprattutto attraverso il colosso Tsmc. Un eventuale deterioramento della situazione avrebbe conseguenze che coinvolgerebbero direttamente gli interessi economici e strategici degli Stati Uniti, del Giappone e delle altre potenze regionali. Le esercitazioni militari cinesi non costituiscono, da sole, la prova di un’imminente invasione. Rappresentano tuttavia un ulteriore elemento di pressione in un contesto diplomatico già fragile.