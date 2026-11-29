Entra nel vivo il confronto per la formazione del nuovo governo in Israele. Il premier uscente Benjamin Netanyahu e il leader dell'opposizione Gadi Eisenkot si incontrano per discutere la possibilità di dare vita a un esecutivo di unità nazionale, attraverso un accordo che potrebbe prevedere una rotazione alla guida del Paese.
Il colloquio, presso il quartier generale delle forze armate israeliane a Tel Aviv, rappresenta un passaggio importante nelle trattative per superare lo stallo politico, in una fase particolarmente delicata per gli equilibri del Medio Oriente.
Netanyahu apre alla guida di Eisenkot
Il premier uscente avrebbe manifestato la disponibilità a lasciare inizialmente a Eisenkot la guida dell'esecutivo, assumendo il ruolo di primo ministro alternato nell'ambito di un'intesa che prevedrebbe un successivo avvicendamento.
La proposta arriva mentre Eisenkot, già capo di Stato maggiore delle forze armate israeliane, è impegnato nella ricerca di una maggioranza parlamentare dopo aver ricevuto l'incarico dal presidente israeliano Isaac Herzog.
Un eventuale accordo consentirebbe di superare le contrapposizioni tra i principali schieramenti, ma restano da definire la composizione del governo, la distribuzione dei ministeri e le condizioni della rotazione.
Il nodo della strategia contro l'Iran
Tra le questioni più delicate figura la politica di sicurezza nazionale, soprattutto alla luce delle tensioni con Teheran e delle prospettive di nuove operazioni militari.
Nei giorni scorsi Eisenkot aveva sostenuto che non vi fossero minacce iraniane immediate tali da giustificare un intervento israeliano prima della formazione del nuovo governo.
Le divergenze sulla gestione del conflitto rappresentano uno dei nodi che i due leader dovranno affrontare per individuare una linea condivisa in materia di politica estera e difesa.
La ricerca di una maggioranza parlamentare
La formazione di un governo di unità nazionale potrebbe offrire una soluzione alle difficoltà incontrate durante le consultazioni politiche. L'eventuale intesa dovrà tuttavia tradursi in una maggioranza in grado di ottenere la fiducia della Knesset, il Parlamento israeliano.
L'incontro tra Netanyahu ed Eisenkot non costituisce ancora un accordo definitivo. Il confronto rimane aperto e dall'esito delle trattative dipenderanno tanto la futura guida dell'esecutivo quanto gli orientamenti strategici di Israele nei prossimi mesi.