Israele, Eisenkot chiude la porta a Netanyahu: governo senza il Likud L’ex capo di Stato maggiore punta a un’intesa con gli ultraortodossi e i partiti arabi

Gadi Eisenkot non intende legare il proprio futuro politico a quello di Benjamin Netanyahu. L’ex capo di Stato maggiore israeliano, descritto in un ritratto pubblicato dal Times of Israel come un «orsetto con la schiena di ferro», ha scelto di proseguire sulla strada del governo del cambiamento, cercando un accordo con gli ultraortodossi di Ebraismo della Torah unito e il sostegno esterno di almeno una parte delle forze politiche arabe.

Il secondo incontro tra i due leader, durato circa due ore, non ha prodotto la svolta auspicata dal premier uscente. Eisenkot ha fatto sapere di voler rispettare gli impegni assunti con i propri alleati. Il Likud potrà eventualmente entrare nell’esecutivo in un secondo momento, senza condizionarne la nascita.

La concessione di Netanyahu

Neppure la disponibilità di Netanyahu a lasciare inizialmente la guida dell’esecutivo al suo rivale sembra aver modificato la strategia dell’ex generale. Il premier aveva proposto una formula di governo di unità nazionale con una rotazione alla presidenza del Consiglio, accettando di assumere in un primo momento il ruolo di premier alternato.

Una concessione significativa per il leader che ha governato Israele più a lungo di qualsiasi suo predecessore. Netanyahu ha motivato la proposta richiamando le esigenze della sicurezza nazionale e ribadendo la propria contrarietà a un esecutivo sostenuto dai partiti arabi.

L'intesa con gli ultraortodossi

La partita si gioca sui numeri della Knesset. Le quattro formazioni del blocco del cambiamento dispongono complessivamente di 48 deputati su 120. L'ingresso dei sette parlamentari di Ebraismo della Torah unito consentirebbe a Eisenkot di arrivare a quota 55, rendendo necessario un accordo con altre forze parlamentari per ottenere la fiducia.

Il principale ostacolo rimane la questione del servizio militare obbligatorio per gli ultraortodossi. Una materia che ha già incrinato i rapporti tra Netanyahu e i suoi storici alleati religiosi e sulla quale il fronte del cambiamento presenta sensibilità differenti.

Il ruolo decisivo dei partiti arabi

In questo quadro assume particolare importanza la posizione di Mansour Abbas, leader di Ra'am. L'ipotesi di un sostegno esterno delle formazioni arabe permetterebbe a Eisenkot di tentare la formazione di un governo di minoranza.

Anche su questo terreno, tuttavia, restano da superare le resistenze interne alla coalizione, a cominciare da quelle di Avigdor Liberman, che nei giorni scorsi avrebbe mostrato una maggiore disponibilità verso una formula che lasci i partiti arabi fuori dall'esecutivo.

La battaglia per il dopo Netanyahu

Il mandato conferito dal presidente israeliano Isaac Herzog scadrà il 6 dicembre, salva una possibile proroga di due settimane. Il tempo a disposizione dell'ex generale si restringe e il rischio di un ritorno alle urne non è ancora scongiurato.

Eisenkot ha scelto di non subordinare la nascita del prossimo governo a un compromesso con Netanyahu. La sfida è adesso trasformare una convergenza delle opposizioni in una maggioranza parlamentare capace di governare un Paese attraversato da profonde divisioni politiche, sociali e religiose.

Per Netanyahu si apre invece la prospettiva di perdere la guida dell'esecutivo senza aver trovato un accordo con il suo principale rivale. L'esito delle trattative dirà se Israele sia davvero arrivato alla fine di una lunga stagione politica.