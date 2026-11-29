Spagna al voto, affluenza oltre il 45%. Sánchez: «Mobilitazione storica» Partecipazione in crescita di oltre cinque punti rispetto al 2023. La sfida tra socialisti e destra

La Spagna torna alle urne e il primo dato significativo della giornata elettorale arriva dalla partecipazione. Alle 14 ha votato oltre il 45% degli aventi diritto, più di cinque punti percentuali rispetto alla stessa rilevazione delle elezioni politiche del 23 luglio 2023, quando l'affluenza si era fermata al 40,48%. Una mobilitazione che restituisce la misura dell'importanza attribuita dagli spagnoli a un appuntamento destinato a ridefinire gli equilibri politici del Paese.

Il presidente del governo uscente, Pedro Sánchez, è stato il primo dei principali candidati a recarsi alle urne. All'uscita dal seggio, a Madrid, il leader socialista ha espresso ottimismo, parlando di una «mobilitazione storica» e manifestando fiducia nell'andamento della giornata.

La sfida per la Moncloa

Il voto rappresenta un passaggio decisivo per Sánchez, che guida il governo spagnolo dal 2018 e punta a ottenere un terzo mandato. Il leader del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) affronta una delle sfide più delicate della sua carriera politica, dopo anni segnati da tensioni parlamentari e difficili equilibri di maggioranza.

A contendergli la guida dell'esecutivo è Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partito popolare, che ha invitato gli elettori a votare senza paura. L'obiettivo dei popolari è riportare il centrodestra alla guida della Spagna, eventualmente attraverso un accordo con Vox.

L'incognita dell'affluenza

L'elevata partecipazione introduce un elemento di incertezza in una competizione elettorale particolarmente polarizzata. Il dato delle prime ore non permette tuttavia di stabilire quale schieramento possa beneficiare della maggiore mobilitazione.

Nel 2023 l'affluenza definitiva si era attestata al 65,59%. Il confronto con quella consultazione sarà fondamentale per comprendere le dimensioni della partecipazione odierna, anche alla luce delle differenze territoriali e del comportamento degli elettori nelle grandi aree urbane.

Il peso di Vox e delle forze minori

Particolare attenzione è rivolta al risultato di Vox, il partito della destra radicale guidato da Santiago Abascal, che potrebbe assumere un ruolo determinante nella formazione della prossima maggioranza parlamentare. Sul fronte progressista, altrettanto importante sarà il risultato delle formazioni alla sinistra del Psoe. Anche i partiti regionalisti e indipendentisti potrebbero tornare a esercitare un peso significativo nelle trattative successive al voto, qualora nessuno dei due principali schieramenti raggiungesse la maggioranza assoluta.

La partita dei 176 seggi

Sono oltre 38,6 milioni gli elettori chiamati a rinnovare il Parlamento. In palio ci sono i 350 seggi del Congresso dei deputati e i 209 seggi del Senato assegnati attraverso l'elezione diretta. La soglia della maggioranza assoluta alla Camera è fissata a 176 deputati. È attorno a questo numero che si giocherà la partita per la formazione del nuovo governo e per la futura guida della Moncloa.