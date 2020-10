Attacco a Nizza: persona decapitata vicino Notre Dame "E' terrorismo". Fermato l'assalitore

Una donna sarebbe stata decapitata nell'attacco con coltello di questa mattina nei pressi della Basilica di Notre Dame a Nizza. Nell'area sono stati uditi anche alcuni colpi d'arma da fuoco. Secondo fonti citate dalla stampa locale, ci sarebbero dei feriti e Bmf tv aggiorna il bilancio a due morti: un uomo e una donna. La polizia è intervenuta in massa e un uomo è stato arrestato, secondo quanto si legge su Le Figaro. La pista terroristica non è esclusa. "Confermo che tutto lascia pensare a un attentato terroristico nella basilica di Notre-Dame", ha scritto su Twitter il sindaco Christian Estrosi. "Dopo aver parlato al telefono con Christian Estrosi, presiedo una riunione di crisi al ministero dell'Interno", ha detto su Twitter il ministro dell'Interno Gerald Darmanin.



E' salito a tre morti, tra cui una donna che sarebbe stata decapitata, e un numero ancora imprecisato di feriti il bilancio dell'attacco con coltello compiuto questa mattina nei pressi della chiesa di Notre-Dame a Nizza. Lo riferiscee Bfm-Tv. L'autore del presunto attacco è stato fermato. Ferito dalla polizia accorsa sul posto, è stato trasferito in ospedale.



"L'autore dell'attentato, mentre veniva medicato dopo essere stato ferito dalla polizia, continuava a gridare senza interruzione Allah Akbar": lo ha riferito il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, intervistato da BFM-TV. Per Estrosi, "non c'e' alcun dubbio sulla natura dell'attacco". (