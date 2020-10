Killer sbarcato a Lampedusa e trasferito in centro a Bari E' quanto trapela da fonti degli apparati di sicurezza.

Il killer che ha colpito nella chiesa di Nizza sarebbe sbarcato a Lampedusa assieme ad altri migranti. E' quanto trapela da fonti degli apparati di sicurezza. Brahim Aoussaoui, tunisino di 21 anni, sarebbe arrivato sull'isola il 20 settembre e dopo il periodo di quarantena sarebbe stato trasferito in un Centro per migranti, a Bari. Un passaggio avvenuto il 9 ottobre.

Dopo la fotosegnalazione, e' stato inserito nei terminali per "illecito ingresso nel territorio nazionale". La polizia e i servizi di intelligence stanno adesso ripercorrendo le tappe del viaggio che lo hanno portato a Nizza. E stanno verificando come mai non sia stato trattenuto nel centro di identificazione in attesa del rimpatrio. In tasca al giovane tunisino sarebbe stato trovato un foglio rilasciato dalla Croce Rossa Italiana che ha consentito agli inquirenti francesi di identificarlo. (ITALPRESS).