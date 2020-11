Terrorismo: ucciso in Iran il numero 2 di Al Qaeda Lo scrive il New York Times citando fonti dell'intelligence

Abdullah Ahmed Abdullah, numero 2 di Al Qaeda accusato di essere l'ideatore degli attentati alle ambasciate americane in Africa nel 1998, e' stato ucciso in Iran tre mesi fa da due agenti israeliani per conto degli Stati Uniti. Lo scrive il "New York Times" citando fonti di intelligence. Abdullah Ahmed Abdullah, conosciuto con il nome di guerra Abu Muhammad al-Masri, sarebbe stato ucciso lungo le strade di Teheran lo scorso 7 agosto, nell'anniversario degli attacchi alle ambasciate, insieme alla figlia Miriam, vedova di Hamza, figlio di Osama bin Laden. (ITALPRESS).