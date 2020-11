Maradona, disordini davanti Casa Rosada per la veglia Argentini delusi per la chiusura della veglia. La polizia è dovuta intervenire

Disordini davanti Casa Rosada dove e' in corso la veglia per Diego Armando Maradona. La polizia e' dovuta intervenire per riportare la calma dopo le proteste della gente delusa per la chiusura della veglia prevista per le 16 locali. Per questo motivo, la famiglia avrebbe dato l'assenso per ulteriori tre ore, e cosi' sono stati riaperti i cancelli e i tifosi stanno continuando a entrare alla Casa Rosada per l'ultimo saluto al Pibe de oro.

(ITALPRESS).