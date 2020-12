Sparatoria a Berlino, almeno quattro i feriti E' accaduto nel quartiere Kreuzberg

Una sparatoria e' avvenuta questa mattina a Berlino, nel quartiere di Kreuzberg. Secondo le prime informazioni, quattro persone sarebbero rimaste ferite, tre in modo grave. Numerosi gli agenti impiegate suol posto per ricostruire l'accaduto. L'area e' attualmente presidiata dalla polizia che non ha fornito particolari informazioni.

(ITALPRESS).