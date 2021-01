Tensione a Washington, assedio al Capitol Hill Coprifuoco nella capitale, assalto all'aula del senato

Tensione a Washington, dove i sostenitori pro Trump stanno assediando Capitol Hill, il palazzo che ospita il Congresso nel giorno della certificazione dei voti delle presidenziali. Il vice presidente uscente Mike Pence e' stato scortato all'esterno dell'edificio.

Il Congresso ha dovuto sospendere le operazioni di certificazione e ai parlamentari e' stato chiesto di utilizzare maschere antigas. La sindaca di Washington DC Muriel Bowser ha ordinato il coprifuoco nella capitale a partire dalle 18 locali (mezzanotte italiana) fino alle 6 di domani.

"Si prega di sostenere la nostra polizia del Campidoglio e le forze dell'ordine. Sono davvero dalla parte del nostro Paese. State calmi". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attraverso un tweet si rivolge alla folla di suoi sostenitori che sta assediando Capitol Hill, chiedendo di mantenere la calma.

I manifestanti pro Trump che hanno assaltato Capitol Hill sono riusciti a entrare dentro l'aula del Senato. Dalle immagini trasmesse dalla Cnn si vede il momento dell'assalto nell'edificio, gli scontri dentro il complesso e l'irruzione in seguito nell'Aula del Senato. Uno dei manifestanti si e' persino seduto sullo scranno del vice presidente Mike Pence.

Il premier italiano Giuseppe Conte: "Seguo con grande preoccupazione quanto sta accadendo a Washington. La violenza è incompatibile con l'esercizio dei diritti politici e delle libertà democratiche. Confido nella solidità e nella forza delle istituzioni degli Stati"

Cosi' il senatore Pietro Grasso (LeU) su facebook: "Le immagini che arrivano da Washington sono gravissime. Il Parlamento è un tempio della democrazia: è triste e preoccupante vederlo assaltato da moltissime persone fomentate da un uomo, Donald Trump, che ancora oggi ricopre l'incarico piu' prestigioso della nazione, quello di presidente degli Stati Uniti.

Ora, addirittura, gli spari dentro Capitol Hill. Sara' difficile guarire le ferite profonde dell'America: serviranno le energie migliori del Paese. Diciamo sempre che la democrazia non va mai data per scontata, che va difesa e rispettata in primo luogo da chi ricopre ruoli istituzionali. Quanto sta avvenendo e' un monito e un avvertimento. Per tutti noi".