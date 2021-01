Spagna, esplosione nel centro di Madrid: almeno tre morti Lo scoppio ha distrutto diversi piani di un edificio, ci sono anche sei feriti

Una forte esplosione nel centro di Madrid ha distrutto diversi piani di un edificio situato in Calle de Toledo. Non ci sono al momento informazioni sulle cause dell'esplosione. La zona sarebbe stata evacuata e isolata. Sul posto sono in azione i soccorsi. A causare l'esplosione, secondo quanto riferisce El Mundo, potrebbe essere stata una fuga di gas. Sono almeno tre i morti nell'esplosione che ha parzialmente distrutto un edificio nel centro di MADRID. Lo riferisce El Pais. Ci sono anche sei feriti e un disperso. (Italpress)