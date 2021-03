Congo: ucciso il magistrato che indagava su morte di Attanasio La notizia è stata stata confermata da fonti missionarie che operano nell'area di Goma

E' stato ucciso in Congo il magistrato William Assani, che indagava sull'agguato del 22 febbraio scorso a Goma, in cui hanno perso la vita l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere di scorta, Vittorio Iacovacci, e l'autista congolese Mustafa Milambo.

La notizia e' stata stata confermata da fonti missionarie che operano nell'area di Goma. L'alto ufficiale aveva partecipato ad una riunione sul traffico illecito di legname e coordinava le indagini sull'agguato mortale all'ambasciatore italiano. L'Ong locale Cepadho (Centro Studi per la Pace, la Democrazia e i Diritti Umani) in un comunicato afferma di "aver appreso con forte sgomento dell'assassinio del maggiore William Assani, magistrato presso il Tribunale militare di Rutshuru, rimasto vittima il 2 marzo di un agguato all'altezza di Katale, sull'asse stradale Rutshuru - Goma, da dove proveniva".

Si e' anche appreso che il magistrato era di ritorno a Rutshuru dopo una settimana trascorsa a Goma.

Le autorita' congolesi sono preoccupate per il deterioramento della sicurezza sulla strada Goma-Rutshuru, per la presenza di milizie armate ribelli e per le faide interne allo stesso esercito congolese. Un anno fa, esattamente il 20 febbraio 2020, una jeep dell'esercito congolese con a bordo sette militari che trasportavano circa 100 mila dollari in contanti per il pagamento degli stipendi fu presa d'assalto lungo la strada nazionale R2 - la stessa dove e' stato ucciso Attanasio - da aggressori ignoti.

Per le autorita' locali, l'uccisione del magistrato e' stata perpetrata "da uomini armati, non identificati, uno dei quali e' stato neutralizzato dalla risposta dell'esercito congolese".

