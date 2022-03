Ucraina: ucciso un cameraman di Fox News Si tratta di Pierre Zakrzewski, esperto di zone di guerra

Un altro giornalista ha perso la vita oggi in Ucraina. Si tratta del cameraman di FOX News, Pierre Zakrzewski. Ad annunciarlo lo stesso canale all news statunitense. Secondo quanto reso noto dalla stessa tv, l'operatore è stato colpito mentre si trovava assieme al giornalista Benjamin Hall. "È con grande tristezza e angoscia che condividiamo questa mattina la notizia del nostro amato cameraman Pierre Zakrzewski. Pierre è stato ucciso a Horenka, fuori Kiev, in Ucraina", ha affermato Suzanne Scott, ceo di FOX News. "Pierre era un fotografo di zone di guerra che ha coperto quasi tutte le notizie internazionali per FOX News dall'Iraq all'Afghanistan alla Siria durante il suo lungo mandato con noi" ha aggiunto. "La sua passione e il talento di giornalista erano impareggiabili".