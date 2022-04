Paura a New York: uomo fa fuoco in metropolitana. Almeno 13 feriti Caccia all'uomo: il sospetto indossava una maschera antigas

Persone stese a terra sulla banchina, vigili ma ferite e altre che cercano di tamponare il sangue con magliette e camicie. Sono le prime immagini della sparatoria nella metro di New York che stanno comparendo sui media americani. Le immagini mostrano anche lunghe scie di sangue sul pavimento della stazione proprio di fronte a un vagone della metropolitana fermo. Secondo Cnbc, nel momento in cui la sparatoria e' iniziata alcuni feriti si sono lanciati in un treno che stava passando per scappare.



La persona sospettata di aver aperto il fuoco nella metropolitana di New York indossava una maschera antigas e un giubbino arancione. Lo riporta la Cnn precisando che si tratta di un uomo.



I feriti della sparatoria nella metropolitana di New York sarebbero almeno 13. Lo riporta Cnn citando i vigili del fuoco.



Non sono stati trovati "ordigni esplosivi attivi" attorno alla zona della metropolitana di New York in cui e' avvenuta la sparatoria. Lo riferisce la polizia della metropoli.

Caccia all'uomo da parte della Polizia.