Scontri dopo la partita, tragedia allo stadio in Indonesia: "Oltre 180 morti" Tifosi in rivolta dopo la sconfitta invadono il campo, violenti tafferugli con la polizia

Tragedia nello stadio di calcio di Malang, nella regione indonesiana di Giava Orientale, a fine partita di calcio dell'Arema Fc-Persebaya Surabaya. Secondo i media locali, le vittime sono almeno 182 mentre i feriti sono oltre 100.

La follia è esplosa al termine della partita quando migliaia di tifosi dell'Arema Fc sono entrati sul campo di gioco dello stadio Kanjuruhan. Erano inferociti per la sconfitta per 3-2 subita contro i rivali di sempre del Persebaya Surabaya, squadra con cui non perdevano da più di vent'anni.

A quel punto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno provato a calmare gli animi, senza riuscirci. La maggior parte delle vittime, tra cui ci sarebbe un bimbo di 5 anni, è morta nella calca formatasi con il fuggi fuggi generale.

