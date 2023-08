Con gli F-16 all'Ucraina la guerra sarà tra Nato e Russia Lo schianto del lander Luna-25 e il colpo d'immagine mai patito dalla guerra fredda

I Paesi Bassi e la Danimarca hanno dichiarato che avrebbero donato aerei da combattimento F-16 all'Ucraina - i primi paesi a farlo - in quello che il suo presidente, Volodymyr Zelensky, ha definito una svolta nella ricerca della sua nazione per acquisire l'aereo. Ma al riguardo vanno dette e considerate due circostanze: per donare gli F-16 all'Ucraina l'operazione deve essere approvata da tutti i paesi che contribuiscono alla componentistica, Germania compresa. È nota, al riguardo, la riottosità tedesca alla concessione degli aerei perché, come anche i vertici militari ninternazionali sottolineano, trasformerebbe il conflitto, elevandolo da disputa regionale a guerra tra Nato e Russia .

In ogni caso, i jet, considerati indispensabili per contrastare l'invasione russa, rafforzerebbero le difese aeree lanciate da terra di Kiev e potrebbero scoraggiare Mosca cancellando la sua superiorità aerea. Zelensky ha affermato che i Paesi Bassi doneranno 42 jet una volta che i piloti e gli ingegneri ucraini saranno stati addestrati.

La mossa arriva quando i funzionari statunitensi hanno affermato che quasi mezzo milione di soldati ucraini e russi sono stati uccisi o feriti nei 18 mesi trascorsi da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Quel totale sbalorditivo include circa 120.000 morti di militari russi e 70.000 morti di truppe ucraine.

Le cifre rimangono stime approssimative, hanno detto funzionari statunitensi, perché si ritiene che Mosca sottostimi regolarmente le sue vittime e Kiev, che ha lanciato la sua controffensiva a giugno, non rivela cifre ufficiali. Quello che si sa è che il massacro si è intensificato quest'anno nell'Ucraina orientale e ha continuato a ritmo costante.

Altrove nella guerra: i comandanti ucraini sono incoraggiati a passare all'offensiva . Nonostante i duri combattimenti e le pesanti perdite, dicono che le loro forze sono in condizioni migliori ora rispetto a pochi mesi fa.

Inoltre, sabato un missile russo si è schiantato contro la piazza principale di Chernihiv, in Ucraina, uccidendo almeno sette persone e ferendone più di 100 , hanno detto i funzionari.

Il lander lunare russo precipita

Un veicolo spaziale robotico russo che era diretto verso la superficie lunare si è schiantato contro la luna, ha detto ieri l'agenzia spaziale russa, un giorno dopo aver perso il contatto con il veicolo.

Il lander Luna-25, il primo lancio spaziale della Russia sulla superficie lunare dagli anni '70, è entrato in orbita lunare mercoledì scorso e avrebbe dovuto atterrare. Ma si è verificata una "situazione di emergenza" inspiegabile e il contatto con il lander è andato perso. I tentativi di ristabilire le comunicazioni fallirono e Luna-25 "ha cessato la sua esistenza a seguito di una collisione con la superficie lunare", ha detto Roscosmos.

Contesto: L'incidente è l'ultima battuta d'arresto nei voli spaziali per un paese che durante la Guerra Fredda è diventato il primo paese, come l'Unione Sovietica, a mettere in orbita un satellite, un uomo e poi una donna.