Precipita jet in Russia, morto Prigozhin: "Ucciso dai traditori" Un canale Telegram legato alla Wagner sostiene che il jet sia stato colpito dalla contraerea russa.

C'era anche il capo della societa' di mercenari Wagner, Evgheni Prigozhin, nella lista dei passeggeri a bordo del jet privato Embraer, che si e' schiantato nella regione di Tver, in Russia. Tutte e 10 le persone a bordo sono morte. Lo ha riferito l'Agenzia federale per il trasporto aereo che ha avviato un'indagine sull'incidente, secondo quanto riporta la Tass. "L'aereo Embraer stava volando dall'aeroporto di Mosca Sheremetyevo verso San Pietroburgo. A bordo c'erano tre piloti e sette passeggeri. Sono morti tutti", riporta la Tass secondo la quale l'incidente e' avvenuto vicino al villaggio di Kuzhenkino. A loro volta, i servizi di emergenza hanno riferito che sono stati ritrovati i corpi di quattro persone. L'aereo e' bruciato quando ha toccato il suolo, era in volo da meno di mezz'ora. Uno dei canali Telegram legati alla Wagner sostiene che il jet sia stato abbattutto dalla contraerea russa.