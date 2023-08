Maui, Hawaii: più di cento persone "tornano in vita" nell'incendio del secolo Chiamano l'Fbi dopo essere finite nell'elenco dei 338 scomparsi , che ora è poco meno della metà

Nel giro di un giorno dal rilascio dei nomi delle 388 persone non rintracciate dalla contea di Maui a seguito dell'incendio più mortale negli Stati Uniti in oltre un secolo, più di 100 di loro o i loro parenti si sono fatti avanti per dire che sono al sicuro, ha detto venerdì l'FBI. L'agenzia sta esaminando le informazioni che hanno fornito e sta lavorando per rimuovere i nomi dalla lista.

"Siamo molto grati alle persone che si sono rivolte a noi per telefono o per e-mail", ha dichiarato Steven Merrill, agente speciale responsabile dell'FBI a Honolulu, in una conferenza stampa. "Man mano che rimuoviamo qualcuno dalla lista, ciò ci ha permesso di dedicare più risorse a coloro che sono ancora nella lista".

I 388 nomi rappresentavano una parte di un elenco più ampio di 1.100 persone segnalate come scomparse, che l'FBI ha detto questa settimana di star lavorando per convalidare. La contea di Maui ha detto che l'elenco appena pubblicato includeva quelli per i quali aveva il nome e cognome, così come informazioni di contatto verificate per qualcuno che li aveva segnalati come scomparsi. Merrill ha detto che ci sono bambini nell'elenco, ma non poteva fornire un numero. Gli ufficiali hanno chiesto a chiunque conosca qualcuno nell'elenco di contattare le autorità. Qualcosa di simile è accaduto dopo un incendio nel 2018 che ha ucciso 85 persone e distrutto la città di Paradise, in California.

"Mi troverebbero in un minuto a New York se non pagassi il bollo auto o le tasse, ma sembrano incapaci di localizzarmi in una situazione di emergenza qui a Lahaina!" ha detto via Facebook Messenger. MalamaKai Watson, 40 anni, non era a Lahaina durante gli incendi, ma dall'altro lato dell'isola. Con il servizio cellulare e internet interrotto, ha capito quando è apparsa per la prima volta in un elenco di persone scomparse su Facebook creato dalla comunità. Ma è stata rapidamente elencata come trovata dopo essere riuscita a mettersi in contatto con i suoi cari. Era perplessa di essere nell'elenco nuovo e più ufficiale. Ha chiamato l'FBI per dire che era al sicuro, ma non ha visto cambiamenti online venerdì. "Ora è fastidioso", ha detto. "Ci sono persone in quella lista che sono sicuramente scomparse. L'attenzione dovrebbe essere rivolta alle persone che devono ancora essere trovate".