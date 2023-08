Prigozhin e la ribellione a Putin che non smacchia il sangue innocente versato I combattenti Wagner si stanno già unendo alle unità ufficiali delle forze armate russe

Onestamente, che la Wagner sia ora alle prese con l'eliminazione del suo leader importa davvero poco. La compagnia militare privata russa, un tempo potente e caduta in disgrazia presso il Cremlino dopo un ammutinamento fallito a giugno, è finita nell’incertezza ma non perché i suoi componenti, improvvisamente, sono stati illuminati sulla via della redenzione.

La Wagner è l'equivalente moderno delle SS naziste, le avanguardie hitleriane più ciecamente spietate. La Wagner è stata protagonista di episodi di assoluta violenza nel corso della guerra in Ucraina in cui è coinvolta:

Gennaio 2022: I mercenari di Wagner tentano di assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e membri del suo governo.

Febbraio 2022: I mercenari di Wagner partecipano all'invasione dell'Ucraina, operando in prima linea e partecipando a crimini di guerra, tra cui l'omicidio di civili, la tortura e lo stupro.

Marzo 2022: I mercenari di Wagner bombardano un ospedale pediatrico a Mariupol, uccidendo e ferendo decine di civili, tra cui bambini.

Aprile 2022: I mercenari di Wagner rapiscono e torturano civili a Bucha, perpetrando un massacro che ha suscitato l'indignazione internazionale.

Maggio 2022: I mercenari di Wagner bombardano un teatro a Mariupol, uccidendo e ferendo centinaia di civili che si erano rifugiati all'interno.

Giugno 2022: I mercenari di Wagner attaccano un convoglio umanitario a Mariupol, uccidendo e ferendo civili e operatori umanitari.

Luglio 2022: I mercenari di Wagner partecipano a scontri nella regione del Donbass, commettendo crimini di guerra contro i civili.

Agosto 2022: I mercenari di Wagner bombardano un centro commerciale a Kharkiv, uccidendo e ferendo decine di civili.

Settembre 2022: I mercenari di Wagner partecipano a un'offensiva russa nell'Ucraina orientale, commettendo crimini di guerra contro i civili.

Questi sono solo alcuni degli episodi di assoluta violenza in cui è coinvolta la Wagner, accusata di crimini di guerra da numerose organizzazioni internazionali, tra cui Human Rights Watch, Amnesty International e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Le autorità russe hanno confermato la morte del leader del gruppo, Yevgeny Prigozhin, in un incidente aereo, e il presidente russo, Vladimir Putin, ha inviato segnali contrastanti sui suoi piani per Wagner.

L’attenzione si sta ora spostando sulla possibilità che anche Wagner, che Prigozhin ha trasformato in un impero globale per quasi un decennio, alla fine morirà. Si ritiene che il Cremlino stia considerando modi per portare Wagner sotto un controllo più diretto, dicono gli esperti, ma non ha preso alcuna decisione finale su cosa fare con il gruppo e i suoi combattenti addestrati, le incursioni geopolitiche e gli interessi commerciali.

I combattenti Wagner si stanno già unendo alle formazioni di volontari e alle unità ufficiali delle forze armate russe.