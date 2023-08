Trump, giudice federale fissa la data della resa dei conti Il primo dei processi contro l'ex presidente fissato il 4 marzo, senza se e senza ma.

Il giudice Tanya Chutkan, che presiede il caso delle elezioni federali, ha detto che non avrebbe lasciato che gli altri problemi legali di Trump e la sua campagna politica interferissero con la fissazione di una data: "Sig. Trump, come ogni imputato, dovrà far sì che la data del processo funzioni indipendentemente dal suo programma”, ha affermato, aggiungendo che “c’è un interesse sociale per un processo rapido”.

Infatti, il giudice federale ha fissato al 4 marzo la data del processo contro Donald Trump con l'accusa di aver cospirato per ribaltare le elezioni del 2020, respingendo la proposta dell'ex presidente di rinviare il processo fino al 2026. Tra l'altro, il 4 marzo è un giorno prima del Super Tuesday, quando in 15 stati sono previste primarie o caucus repubblicani.

Si è trattato di una vittoria anticipata per i pubblici ministeri, che avevano ha chiesto una data per il 2 gennaio.

La decisione mette potenzialmente il procedimento, a Washington, in conflitto con gli altri tre processi che Trump sta affrontando, sottolineando la straordinaria complessità della sua situazione legale mentre fa campagna per tornare alla Casa Bianca. Trump potrebbe anche affrontare un processo con accuse in Georgia in quella data, e un altro caso a Manhattan dovrebbe essere finire in aula il 25 marzo.

Se il processo a Washington dovesse durare più di 11 settimane, potrebbe sovrapporsi all’altro processo federale di Trump, con l’accusa di aver conservato illegalmente documenti riservati dopo aver lasciato l’incarico e di aver ostacolato gli sforzi del governo per recuperarli. Questo processo dovrebbe iniziare in Florida alla fine di maggio.