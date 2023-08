Cile: Boric annuncia piano per ritrovare i desaparecidos della dittatura un piano nazionale per cercare di ritrovare più di mille persone scomparse durante la dittatura

Il presidente cileno Gabriel Boric ha annunciato un piano nazionale per cercare di ritrovare più di mille persone scomparse durante la dittatura del generale Augusto Pinochet (1973-1990).

Per decenni questa ricerca è stata quasi esclusivamente responsabilità delle famiglie e sono stati ritrovati solo 307 resti. Il destino di altri 1.162 rimane sconosciuto.

"La giustizia è attesa da tempo", ha affermato il presidente Boric, lanciando il Piano nazionale per la ricerca della verità e della giustizia, la prima iniziativa ufficiale di questo genere.

"L'unico modo per costruire un futuro più libero e rispettoso della vita e della dignità umana è conoscere tutta la verità", ha aggiunto durante una cerimonia tenutasi fuori dal palazzo presidenziale, alla quale non erano presenti le forze dell'opposizione di destra.

Finanziato dallo Stato, questo piano mira a ricostruire la traiettoria delle vittime dopo la loro detenzione e scomparsa. La maggior parte dei dispersi erano operai e contadini di età media sulla trentina.

"Nessun altro governo ha avuto la volontà politica di garantire che questo calvario non riguardi solo i nostri cari, ma la società nel suo insieme e lo Stato che ha fatto sparire i nostri cari", ha reagito Gaby Rivera, presidente dell'Associazione dei parenti dei detenuti e Scomparso durante la cerimonia.

L'annuncio di Boric è un passo importante verso la chiusura di un capitolo doloroso della storia cilena. La ricerca dei desaparecidos è un processo lungo e complesso, ma è essenziale per garantire giustizia e verità alle vittime e ai loro familiari.

L’11 settembre 1973, Augusto Pinochet organizzò con l’appoggio della CIA un colpo di stato militare in Cile contro il presidente socialista Salvador Allende, eletto democraticamente tre anni prima, e impose fino al 1990 una dittatura militare caratterizzata da una sanguinosa repressione. Circa 40.000 persone sono state torturate e 3.200 sono state uccise o risultano ancora disperse.

Alla fine degli anni ’90, l’esercito fornì informazioni su circa 200 detenuti i cui corpi sarebbero stati gettati in mare, ma alcuni di questi corpi furono ritrovati in fosse comuni. Augusto Pinochet è morto nel 2006 senza essere mai stato condannato per i crimini commessi dal suo regime.