La terribile storia della tomba del bambino vampiro e della donna con la falce La sepoltura del bambino, inizialmente a faccia in giù, era stata progettata per bloccare il defunto

Nel corso di recenti scavi archeologici in Polonia, gli esperti hanno riportato alla luce tombe di individui seppelliti in modi inusuali e ritenuti "vampiri" nel XVII secolo. Una sepoltura di un "bambino vampiro" risalente al 1600 è stata trovata nel cimitero di Pien, insieme a una sepoltura "vampirica" con un corpo seppellito con una falce sul collo, scoperta nel 2022. Queste pratiche di sepoltura riflettono le credenze diffuse nel folklore europeo riguardo agli esseri che si nutrono del sangue umano e il loro risveglio dopo la morte.

La sepoltura del bambino, inizialmente a faccia in giù, era stata progettata per bloccare il defunto nel terreno. Successivamente, la maggior parte dei resti fu rimossa, lasciando solo la parte inferiore della gamba, sigillata con un lucchetto, che simboleggiava la chiusura della fase finale della vita. Accanto alla tomba del bambino, sono stati trovati i resti di tre bambini, uno dei quali aveva una mascella con tracce di oro, permanganato di potassio e rame.

Nell’agosto del 2022 sempre nello stesso cimitero furono scoperti i resti di una giovane donna che era stata sepolta a sua volta con un lucchetto sull’alluce e un falcetto piazzato tra il petto e la testa. Le cause della sua morte non sono chiare, ma il falcetto doveva servire a tagliarle la gola qualora si fosse rianimata e avesse provato ad alzarsi. Anche a Luzino, vicino a Danzica, nell’estremo nord del paese, a giugno è stata trovata una fossa comune con i resti di 450 persone vissute nell’Ottocento e sepolte in modi simili.

Il concetto di vampiri è stato presente nella mitologia e nei racconti popolari di molte civiltà nel corso dei secoli. Durante il XVII e XVIII secolo, l'Europa orientale è stata particolarmente influenzata da queste credenze, con frequenti riesumazioni e pratiche di sepoltura apotropaiche per impedire il ritorno dei presunti vampiri.

Questi ritrovamenti archeologici offrono un'interessante finestra sulle credenze e le pratiche del passato legate ai vampiri.

Ecco alcuni esempi di tombe con sepolture insolite associate a queste credenze: