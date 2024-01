Da tre mesi nelle mani di Hamas: l'orrore vissuto da quattro ragazze rapite Come erano nella loro vita di tutti i giorni e come le hanno mostrate i terroristi: ancora vive?

Liri Albag, 18 anni, da Yahiv Ariev, Israele centrale. Karina Ariev, 19 anni, da Gerusalemme, Daniela Gilboa, da Petah Tikva, Israele centrale. Agam Berger, 19 anni, da Holon, Israele centrale, sono ancora in mano ai terroristi di Hamas.

Sono passati tre mesi da quella registrazione in cui erano allineate contro un muro a Gaza, le mani legate dietro la schiena. Ferite. In lacrime. Inquietanti immagini scattate poche ore dopo il loro rapimento e Liri Albag, Karina Ariev, Daniela Gilboa e Agam Berger sono apparse come ombre di quello che erano.

Le ragazze sono state rapite da Nahal Oz, vicino al confine di Gaza, nelle prime ore dell'attacco di Hamas dell'7 ottobre in cui morirono 1200 persone e decine di donne furono violentate.

«Abbiamo capito esattamente cosa hanno fatto il 7 ottobre», ha detto la signora Gilboa, la cui figlia Daniela, 19 anni, è una talentuosa musicista che sognava di diventare una cantante. I genitori si stanno aiutando reciprocamente: «Piangiamo molto insieme. Parliamo molto, ci capiamo», ha detto Shira Albag, 51 anni, account manager, madre di quattro figli, la cui figlia più giovane, Liri, aveva pianificato di viaggiare per il mondo.

Ma storie horror sono emerse da coloro che sono stati liberati. La figlia maggiore di Shlomi Berger, Agam, è una violinista di talento con un futuro promettente. L'unica sorella di Karina, Sasha, 24 anni, ha parlato a nome di sua madre, Ira, 44 anni, una segretaria medica: «È miseria, è impotenza», ha spiegato. «Mia madre è in una situazione terribile, non sa cosa fare».

C'è stata una segnalazione da parte di Chen Goldstein-Almog, 49 anni, che ha visto alcune delle ragazze in un appartamento a Gaza durante i suoi 51 giorni come ostaggio, prima di essere liberata: «Alcune di loro sono vicine all'età delle mie figlie e le ho abbracciate così forte». L'assistente sociale ha condiviso dettagli strazianti di altre prigioniere femminili: «C'erano ragazze che hanno trascorso 50 giorni e più da sole. Quando erano tristi, piangevano, i loro rapitori le accarezzavano e le toccavano. Hanno descritto episodi di abusi sessuali sotto minaccia di pistola in modo regolare. Alcune ragazze erano gravemente ferite e non stavano ricevendo cure mediche adeguate. Ferite da proiettile, persino arti amputati. Hanno detto che possono far fronte alla disabilità ma non al modo in cui venivano costantemente violate».

Delle quattro ragazze, la signora Goldstein-Almog ha rivelato: «Sono forti e non hanno perso la speranza. Ma erano già al limite della sopportazione cinque settimane fa quando ci siamo separati da loro. Devono essere liberate. Non possono restare lì per un altro giorno».