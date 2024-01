Capo di Hamas scovato e ucciso dagli 007 israeliani nelle corsie di un ospedale Il blitz delle forze speciali in Cisgiordania. I tunnel a Gaza allagati con acqua di mare

Soldati israeliani hanno fatto irruzione nell'ospedale specializzato Ibn Sina nella città di Jenin, nel nord della Cisgiordania, uccidendo un comandante di Hamas. Il raid ha avuto luogo mentre Israele confermava di aver iniziato a pompare acqua di mare nella vasta rete di tunnel di Hamas sotto Gaza per stanare i militanti e aveva ripreso i combattimenti nel nord di Gaza.

Gli ultimi sforzi di Israele sono arrivati ??nel contesto di una pressione da parte di numerosi mediatori di pace, tra cui Stati Uniti, Israele, Qatar ed Egitto, per un accordo per sospendere i combattimenti. Il capo politico di Hamas ha detto ieri che sta studiando una proposta dei colloqui per un cessate il fuoco temporaneo. Anche se i colloqui continuavano, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha nuovamente affermato che Israele avrebbe continuato a combattere fino a ottenere la “vittoria completa”.

Dettagli dell'irruzione: l'irruzione all'ospedale è durata meno di 15 minuti, secondo il dittore della struttura sanitaria. Un video di sorveglianza diffuso dal Ministero della Sanità dell’Autorità Palestinese mostrava diversi uomini armati in abiti civili che camminavano attraverso i corridoi dell’ospedale, brandendo armi. Gli aggressori sono andati in una stanza dove il comandante di Hamas, Mohammad Jalamneh, era in visita a un amico e hanno sparato a lui e ad altri due uomini, ha detto il massimo funzionario sanitario palestinese della città.

Gaza settentrionale: a dicembre, l’esercito israeliano ha affermato che si stava avvicinando al “pieno controllo operativo” della regione. Ma i combattimenti sono divampati di nuovo e domenica potenti esplosioni hanno illuminato il cielo notturno intorno a Gaza City. I combattimenti di questa settimana hanno chiarito quanto l’enclave fosse ancora un campo di battaglia.

David Cameron, ministro degli Esteri britannico, ha segnalato che la Gran Bretagna è disposta ad accelerare le conversazioni sul riconoscimento formale di uno Stato palestinese .