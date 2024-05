Hamas, schiacciata a Rafah, lancia razzi sul centro di Tel Aviv La risposta di Israele: colpito un deposito di missili nascosto in caseggiato, si contano 26 morti

Ieri pomeriggio Hamas ha lanciato una raffica di razzi, facendo scattare le sirene antiaeree nell'area di Tel Aviv per la prima volta almeno dalla fine di gennaio. L'attacco ha dimostrato che il gruppo conservava alcune capacità missilistiche a lungo raggio.

L'esercito israeliano ha affermato che almeno otto razzi sono stati lanciati dalla città di Rafah, nel sud di Gaza, dove le forze israeliane stavano avanzando. Non ci sono state segnalazioni immediate di gravi danni. Il servizio di emergenza israeliano ha detto che due donne sono rimaste leggermente ferite mentre fuggivano in un rifugio antiaereo.

A Rafah

Alcune ore dopo l'attacco missilistico di Hamas, un attacco aereo israeliano su una tendopoli improvvisata per sfollati palestinesi ha ucciso almeno 35 persone , ha detto il Ministero della Sanità di Gaza. L'esercito israeliano ha affermato che l'operazione mirava a colpire un complesso di Hamas. Il Times non è stato in grado di confermare immediatamente i dettagli.

Colloqui per il cessate il fuoco

I funzionari hanno affermato che i negoziati potrebbero riprendere la prossima settimana , dopo un incontro a Parigi tra i capi dell'intelligence statunitense e israeliana e il primo ministro del Qatar.