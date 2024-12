Aereo di linea precipita: morti 38 passeggeri, in 29 sopravvissuti per miracolo L'Embraer 190 era in rotta dalla capitale azera di Baku alla città russa di Grozny nel Caucaso

a cura di

Federico Festa

mercoledì 25 dicembre 2024 alle 17:37



Parlando in una conferenza stampa, il presidente azero Ilham Aliyev ha affermato che era troppo presto per fare ipotesi sulle ragioni dell'incidente, ma ha affermato che le condizioni meteorologiche avevano costretto l'aereo a cambiare rotta