Tragedia a Monaco di Baviera: auto sulla folla durante manifestazione sindacale Un veicolo investe i partecipanti a un comizio dei Verdi: almeno 15 feriti e una vittima

Questa mattina, intorno alle 10:30, a Monaco di Baviera, un'auto ha investito un gruppo di persone durante una manifestazione sindacale organizzata dal sindacato Ver.Di. in Seidlstrasse. Secondo le prime informazioni, almeno 15 persone sono rimaste ferite, e una donna ha perso la vita. Il conducente del veicolo, una Mini Cooper bianca, è stato arrestato dalla polizia e non rappresenta più una minaccia per la popolazione.

Le indagini in corso

Le autorità stanno cercando di chiarire la dinamica dell'incidente. Non è ancora noto se si tratti di un atto intenzionale o di un tragico incidente. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, inclusa quella di un possibile attentato. La polizia ha istituito un punto di raccolta per le testimonianze al fine di ricostruire con precisione quanto accaduto.

Reazioni delle autorità locali

Il sindaco di Monaco, Dieter Reiter (SPD), ha espresso profonda preoccupazione per l'accaduto, dichiarando: "Il capo della polizia mi ha appena informato che un veicolo ha investito un gruppo di persone e purtroppo molte persone sono rimaste ferite, compresi i bambini. Sono profondamente scosso. I miei pensieri sono con i feriti".

Contesto e possibili implicazioni

Questo tragico evento si verifica alla vigilia della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, prevista per domani, 14 febbraio, che vedrà la partecipazione di figure di spicco come il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Inoltre, la Germania si prepara alle elezioni anticipate del 23 febbraio, indette dal presidente Frank-Walter Steinmeier su richiesta del cancelliere Olaf Scholz, a seguito di un voto di sfiducia.

Le indagini proseguono per determinare le cause e le circostanze esatte dell'incidente, mentre la comunità locale e internazionale attende ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.